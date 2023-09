Amici 23 è appena iniziato e già furoreggiano le polemiche. Come sempre oltre alle performance degli allievi a tenere banco è quello che dietro le quinte, in casetta e non in primo piano. Dopo alcuni dubbi si è tornati con la conferma in cattedra di Anna Pettinelli, e poi Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto mentre Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo sono gli insegnanti di danza. E già si è notata una particolarità mai accaduta prima.

Capita infatti che non ci sia alcun allievo nella squadra di Alessandra Celentano. Va ricordato che gli alunni Dustin Taylor, Marison Castellanos e Sofia Cagnetti sono ancora senza professore e chissà che non siano proprio loro i futuri alunni della prof più severa di Amici. Comunque quello che sta facendo discutere in queste ore è quanto avvenuto nella prima puntata di domenica 24 settembre. Una frase che in un primo momento era sfuggita…

Holy esagera: la frase choc rivolta a Rudy Zerbi

Non è la prima volta – e non sarà l’ultima – che uno degli allievi si scontra duramente con un insegnante. Spesso c’è grande tensione tra i maestri e gli alunni e non tutti sono pronti a subire critiche che a volte sono molto aspre. Stavolta è successo che uno dei ragazzi abbia fatto un’uscita non proprio felice. Destinatario della frase è Rudy Zerbi che ha subito fatto presente che non lascerà passare la cosa in cavalleria…

Davanti alla classe, infatti, Rudy Zerbi ha annunciato: “Vi devo dare una bella notizia: siamo solo la primo giorno di scuola e già c’è un premio, il premio ‘fenomeno della classe’“. Di cosa parliamo? Beh, a quanto pare Holy è stato beccato mentre diceva ad un compagno: “A Rudy Zerbi gli faccio un cu*o così”. Una frase che è apparsa decisamente sopra le righe, tanto più che siamo solo agli inizi.

"Abbiamo il premio fenomeno della classe!" Il prof Rudy Zerbi mostra un video a Holy Francisco preso dalla puntata di Domenica… #Amici23 pic.twitter.com/MOSkQKmXpe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Il giovane ha cercato di giustificarsi: “Chiedo scusa per il modo, mi riferivo a quando lei ha detto “voglio vedere se lui la fa la cover”. Io l’ho presa come una sfida, tutto nel gioco“. Tuttavia Zerbi non la pensa allo stesso modo e ha deciso di mettere subito alla prova Holy Francisco. Rivolgendosi al giovane lo ha invitato a cantare una cover: “Perché non vieni qua giù e ci fai sentire come canti una cover? Così ci togliamo subito il dubbio”. Per la cronaca l’esibizione non ha entusiasmato né deluso… Holy, comunque, ha confidato ai suoi compagni di aver paura di essere cacciato dalla Scuola a causa della sua intemperanza.

