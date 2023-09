La nuova edizione di Amici 2023/2024 è iniziata domenica 24 settembre con il ritorno in cattedra Anna Pettinelli, oltre alla riconferma di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto e di Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza. Anche quest’anno vedremo dei figli e nipoti vip. Nella classe della scuola di Mediaset sono infatti sbarcati Holden, all’anagrafe Joseph Carta, figlio del musicista Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini.

Tra i ‘famosi’ della nuova edizione di Amici anche Petit, Salvatore Moccia, nipote di Nadia Rinaldi. E a conferma del legame è arrivata anche con un messaggio d’auguri che la zia ha scritto in occasione del suo compleanno: “Auguri, amore di zia!”. Nella classe di ballo anche Chiara Porchianello, storica migliore amica di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 21 e oggi tra i professionisti della scuola.

Amici 23, Alessandra Celentano senza alunni

Durante la puntata sono stati presentati anche gli alunni della nuova classe di Amici di Maria De Filippi. Tra gli 11 cantanti ci sono 7 sono maschi, fra loro: Holden, Holy Francisco, Mida, Matthew, Ezio Liberatore, Petit e Spacehippiez. Le cantanti donne sono invece Lil Jolie, Mew, Sarah Toscano e Stella Cardone. Quest’anno c’è una percentuale più alta di uomini rispetto alle donne, ma vedremo in futuro cosa accadrà.

Nove i ballerini che siederanno nei banchi di Amici 23. Cinque sono maschi: Dustin Taylor, Elia Fiore, Kumo, Nicholas Borgogni e Simone Galluzzo. Le ballerine donne sono Chiara Porchianello (migliore amica di Giulia Stabile, vincitrice di amici 21), Gaia De Martino, Marisol Castellanos e Sofia Cagnetti.

Gaia De Martino e Nicholas Borgogni fanno parte della classe di Raimondo Todaro. Emanuel Lo ha invece Chiara Porchianello, Elia Fiore, Kumo e Simone Galluzzo. Nella squadra di Alessandra Celentano, invece, non c’è ancora nessun alunno. Non era mai accaduto nella storia del talent che un coach non avesse nel proprio team ancora nessuno. Ma c’è da dire che gli alunni Dustin Taylor, Marison Castellanos e Sofia Cagnetti sono ancora senza professore e chissà che non siano proprio loro i futuri alunni della prof più severa di Amici.