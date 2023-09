Polemica su Amici di Maria De Filippi. È il giovane cantante scartato, stavolta, a dire la sua sul talent targato Mediaset. E di certo non ci va leggero con le parole. Per chi non lo sapesse, ieri è iniziato il famoso quanto importante programma di Queen Mary su Canale 5 e come di consueto. E il tanto atteso ritorno del talent è finalmente arrivato e la prima puntata della stagione 2023 ha regalato al pubblico una dose di emozioni, talento e sorprese che promette di rendere questa edizione un’autentica esplosione di intrattenimento.

Il casting è sempre un momento toccante di Amici. Gli aspiranti concorrenti si presentano al cospetto dei giudici con speranze e sogni, pronti a dimostrare il proprio valore. La prima puntata è stata ricca di storie personali commoventi e di esibizioni che hanno fatto vibrare le corde emozionali dello spettatore. Tuttavia c’è stato un momento, al termine di tutto, che ha fatto arricciare il naso non solo a tanti utenti, ma probabilmente a molti addetti ai lavori.





Polemica su Amici di Maria De Filippi

È stato infatti un cantante scartato da Amici a destabilizzare forse anche i piani alti del programma. Il giovane, Primogenito (questo il suo nome d’arte), non è riuscito nemmeno ad arrivare in studio in occasione della prima puntata e ha quindi deciso di intervenire e dire la sua, non dopo poche polemiche. Il giovane ha quindi postato un video su TikTok precisando di non essere lui il protagonista della storia, bensì un suo “collega”, appena scartato da Amici di Maria De Filippi.

Il giovane, dice: “Non è una storia che riguarda me, ho fatto i casting per testarmi in live. Puro divertimento”. E cantando racconta: “Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato. Il messaggio che fate passare in ogni post su Instagram dove descrivete Amici come un programma per tutti, quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti”.

Il video, postato su Tok Tok è stato apprezzato da oltre 100 mila persone sul social e ha generato oltre 1100 commenti. Ora Primogenito avrà sicuramente acceso i riflettori di Maria De Filippi e dei suoi insegnanti. Resta da capire se il giovane con questa mossa riuscirà a conquistare una maglia e il posto all’interno della scuola, o se con questa canzoncina non si è fatta nemica la più potente della televisione italiana. Non ci resta che attendere e vedere cosa gli succede nei prossimi mesi.

