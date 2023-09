Già una grande sorpresa ad Amici 23: nelle scorse ore è stata registrata la prima puntata della nuova stagione e nella scuola è arrivato il figlio di un vip, noto per essere anche il marito di una delle cantanti più importanti nel panorama italiano ed internazionale. Questo almeno è quanto è stato scoperto dalle anticipazioni, apparse in rete. E adesso sappiamo anche qualcosa in più sul giovane allievo, che ha un nome d’arte.

Quindi, ad Amici 23 vedremo all’opera anche un concorrente in qualche modo noto essendo appunto il figlio di questo vip che opera anche lui nel mondo musicale. Il nuovo studente del talent show di Maria De Filippi è molto giovane, ma ha già avuto delle esperienze. Lui è un cantante e ha pubblicato dei brani grazie a Sony Music, che sono molto ascoltati su Spotify che su TikTok. E ora c’è anche l’avventura nel piccolo schermo.

Leggi anche: “Sono volati gli stracci”. Amici 23, voci di lite tra Anna Pettinelli e Maria De Filippi: la verità





Ad Amici 23 arriva il figlio vip, già conosciuto con un nome d’arte

Colui che ad Amici è entrato come nuovo concorrente e che è conosciuto per essere un figlio vip è Holden. E i siti Blogtivvu e Isa e Chia hanno riportato delle sue dichiarazioni rilasciate a Domanipress: “Sono un fan del fantasy, amo libri come Harry Potter, la Bussola d’oro e simili. Sono grato ai miei fratelli che mi hanno fatto conoscere Harry Potter, siamo cresciuti con lui e abbiamo seguito la saga passo dopo passo. Cosa ne penso del fatto di essere figlio d’arte? Può essere sia un vantaggio che uno svantaggio”. Ricordiamo che dovrebbe esserci ad Amici anche il figlio di Biagio Antonacci, Paolo.

Holden ha aggiunto: “Un vantaggio perché ho avuto la fortuna e la possibilità di crescere con la musica in casa e con il valore di credere nei sogni. Svantaggio perché il tuo lavoro può essere attribuito a qualcun altro, ma non mi spaventa. A volte sono troppo competitivo, voglio vincere sempre e quando non ci riesco mi sento deluso”. L’artista, che ha 23 anni, si chiama realmente Joseph Carta ed è il figlio del marito di Laura Pausini, il chitarrista e produttore discografico Paolo Carta.

Holden è stato scelto da Rudy Zerbi, che ha apprezzato la sua canzone inedita dal titolo Dimmi che non è un addio. Joseph Carta ha anche due fratelli, Jader e Jacopo figli anche di Rebella Galli (sua mamma), e la sorella Paola, figlia di Laura Pausini e appunto Paolo Carta.