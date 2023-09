Amici 23, l’attesa è finita: inizia oggi 21 settembre l’avventura degli allievi di Maria De Filippi. Tante le novità che vedremo in questa edizione che si preannuncia, ancora, ricca di spunti e con un carico emozionale non da poco. A maggio l’edizione 22 aveva incoronato Mattia Zenzola, il ballerino che dopo aver lasciato l’edizione precedente per infortunio era tornato facendosi valere fino al successo finale. Mattia che potrebbe essere tra gli ospiti della prima puntata.

Sui quali, per ora, vige il mistero a differenza del parco insegnanti in blocco con l’unica eccezione di Anna Pettinelli al posto di Arisa. Arisa che con Anna, come racconta la nuova maestra, ha un ottimo rapporto: “Ha il suo stile, come del resto ciascuno di noi”. Se con Arisa è quindi pace fatta, secondo alcuni fan non sarebbe così con Maria De Filippi.





Amici 23, Anna Pettinelli smentisce la lite con Maria De Filippi

Voci di corridoio raccontano di voci sopra le righe e stracci volati tra Anna e la conduttrice. Niente di più lontano dalla realtà. Nel corso di un’intervista a Nuovo Tv Anna ha voluto raccontare tutta la verità: “Non c’è stato alcun problema, alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto. Poi lei è una comandante d’eccezione, ti mette a tuo agio” ha spiegato.

Insomma, tutto sereno e barca pronta a salpare. Anna Pettinelli, oltre ad essere stata insegnante di canto ad Amici, dal 2020 è diventata pure opinionista de La vita in diretta di Matano su Rai1. Lavora anche come conduttrice radiofonica a RDS, dove svolge anche il ruolo di coordinamento speaker. Sarà lei, come detto, l’unica new entry dietro al bancone dei professori, dove troveremo ancora una volta Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, così come Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Ma dietro il banco vuole tornate anche Michele Bravi. Racconta Novella 2000 come: “Il cantante uscito da X Factor ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia e per l’occasione era stato anche intervistato. Oltre che parlare della settima arte, infatti, ha anche commentato un suo eventuale ritorno ad Amici”, programma che gli è rimasto nel cuore.