Si è parlato tanto dell’eredità di Silvio Berlusconi, da quando l’ex presidente del Consiglio è morto lo scorso 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver combattuto contro una forma di leucemia. Si è vociferato anche di problemi interni alla famiglia, con i figli del Cavaliere che avrebbero avuto insofferenze nei confronti della compagna Marta Fascina. Ma ora si è scoperto finalmente qual è il rapporto tra lei e soprattutto Marina Berlusconi.

Durante i funerali di Silvio Berlusconi sono stati tutti vicini e si sono confortati a vicenda in quel momento difficilissimo. Poi si è detto di tutto su Marta Fascina e Marina Berlusconi, nonché sugli altri figli dell’ex presidente del Milan e del Monza. Le brutte voci erano uscite fuori quando era stata ufficializzata la somma di 100 milioni di euro da destinare alla parlamentare di Forza Italia. Però ora tutto sembra essere più chiaro.

Marta Fascina e Marina Berlusconi, cosa si sa sul loro effettivo rapporto

Solamente pochi giorni fa, parliamo del 12 settembre, i figli di Silvio hanno rivelato di non aver sollevato dubbi sul testamento del padre e di aver quindi accettato le sue decisioni. Il sito Dagospia ha voluto chiudere una vicenda che rischiava di protrarsi nel tempo, infatti sono state avanzate delle ipotesi sul legame tra Marta Fascina e Marina Berlusconi, infatti c’è chi riteneva che ci fossero delle incrinature o addirittura forti tensioni. Ma non sarebbe affatto così.

Tra le due donne non ci sarebbero problemi, anzi, Dagospia ha svelato in anteprima: “Tutto è filato liscio, grazie anche a una amabile vacanza di 4 giorni sulle Alpi svizzere di Marina Berlusconi con Marta Fascina”. Quindi, hanno condiviso un’esperienza importante con questa vacanza estiva che avrebbe quindi eliminato ogni perplessità sul legame. I rapporti sono quindi buoni e alla fine sarebbe sempre prevalso il buonsenso.

Ovviamente attendiamo anche eventuali dichiarazioni sia di Marina che di Marta, ma per il momento non ce ne sono state e ciò che resta è solo questa importante indiscrezione. Per il bene di Silvio, tutte le divergenze sarebbero state cancellate.