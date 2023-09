“Ah, lei è sua zia”. Amici, nella scuola arriva il nipote dell’amata attrice: la scoperta top sull’allievo

Amici 23, il nipote della famosa attrice approda al programma. Giovane e pieno di tanti sogni da realizzare, il cantante prende posto tra i banchi della scuola più gettonata d’Italia, la stessa che è riuscita a fare conoscere talenti poi divenuti vere e proprie star di fama anche internazione. Il suo nome d’arte? Petit, all’anagrafe Salvatore Moccia. Ma nessuno poteva immaginare che il ragazzo è il nipote di una vip conosciutissima del mondo dello spettacolo e della recitazione.

Salvatore Moccia in arte Petit arriva ad Amici 2023. Ebbene si, il cantante prende posto al suo banco e delizierà il pubblico italiano affezionato al talent show di grande successo. Petit è entrato a far parte del team di Rudy Zerbi grazie all’esibizione sulle note di Brooklyn e Tutto Il Resto è Noia che appunto hanno mosso il prof a consegnargli la maglia.

Salvatore Moccia in arte Petit arriva ad Amici 2023: chi è la zia famosa del cantante

Ma chi è Petit, o meglio, Salvatore Moccia? Classe 2005 originario di Roma, Peti rivela qualcosa in più su se stesso sul profilo Spotify dove si legge: “cresce ascoltando Pino Daniele e Franco Califano, con una sensibilità artistica ulteriormente ispirata dalle passioni di sua nonna francese“. Ma il nome d’arte nasconde un motivo ben preciso che lega il cantante a un affetto che non potrà mai dimenticare.

“Attraverso il nome “Petit”, l’artista non intende identificare la sua sola singolarità, bensì una moltitudine di persone che lo seguono nei suoi passi. Chiunque, che si senta rappresentato dall’artista, che abbia avuto difficoltà e che crede nei suoi valori, diventa un petit”. Per i più curiosi, inoltre, arriva un’altra scoperta. Salvatore Moccia è il nipote di un volto molto noto al piccolo schermo. Stiamo parlando di Nadia Rinaldi, la zia che proprio su Instagram gli ha fatto gli auguri in occasione del compleanno.

“Amore di zia, tantissimi auguri di buon compleanno, ti auguro tutto ciò che desideri, sei un ragazzo speciale, di una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni e progetti prendano forma il più presto possibile”, recita il testo dei dolci auguri di zia Nadia che ha poi firmato il messaggio con tantissimi cuori, prova evidente di un affetto e di un rapporto profondo tra i due.