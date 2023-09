Amici 23 è finalmente iniziato. E col botto, come si suol dire. Basta dare uno sguardo ai dati Auditel per rendersi conto come la prima puntata del talent show di Maria De Filippi abbia battuto la difficile concorrenza rappresentata da Domenica In di Mara Venier. Domenica 24 settembre 2023, quando si è formata la classe di allievi e si sono alternati in studio diversi ospiti, Amici ha totalizzato il 25,6% di share contro il 17% ottenuto invece dalla diretta competitor. Non male come partenza.

Ma tra le tante novità, nel corso della puntata è arrivata pure la notizia del primo giudice ingaggiato per il Serale di Amici 23. Notizia che non ha proprio fatto fare i salti di gioia a tutto il pubblico di Maria De Filippi… Ma andiamo con ordine. Oltre alle nuove leve (alla fine sono riusciti ad entrare nella scuola più famosa della tv 11 cantanti e 9 ballerini e, come si mormorava nei giorni scorsi, alcuni di loro non sono propriamente sconosciuti) anche tanti big.

Leggi anche: “Maria De Filippi mi ha fatto fuori”. Amici 23, la protesta del cantante e poi le accuse





Amici 23, c’è il primo giudice del Serale

Annalisa, per esempio, che proprio tra quei banchi ha iniziato a farsi conoscere nel lontano 2010. E poi Stash, che è reduce dal successo di una delle hit dell’estate. Non potevano mancare il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola e la cantante Angelina Mango. Ancora, Cristiano Malgioglio, Ciro Immobile, Tananai, J-Ax e Francesco Arca.

Ma uno di loro da special guest è diventato giudice del Serale di Amici 23. O meglio, ri-diventato: Cristiano Malgioglio è stato riconfermato da Maria De Filippi in persona durante la puntata. Con queste parole: “Io ti dico ufficialmente, se vuoi essere giudice al serale…”, gli ha detto.

“Ah, mi vuoi? Wow!”, la replica di Cristiano Malgioglio che, appare chiaro, sembra già pronto a bissare la sua esperienza nella fase finale del talent. La reazione del pubblico? Spaccato in due: c’è ovviamente chi è entusiasta di questo ritorno e chi invece accusa la conduttrice di mancanza di novità: “Nooo, lui no”, “Che pa… sempre gli stessi”, “Vi prego non fatelo”, si legge tra i tanti commenti.