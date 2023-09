Wanda Nara, la confessione della bella argentina. “Non sarà facile ma ce la faremo”, ha infatti detto tramite il suo profilo Instagram. La meravigliosa moglie di Mauro Icardi sta facendo parlare di sé in questi ultimi mesi. In realtà è sempre sulle luci della ribalta sin da quel lontano e discusso 2007. In quell’anno infatti, Wanda Nara, praticamente invisibile nel mondo dello showbiz, ha sposato il calciatore argentino Maxi López e insieme hanno avuto tre figli.

Tuttavia, la loro relazione è diventata oggetto di scandalo quando Wanda Nara ha iniziato una relazione con il calciatore Mauro Icardi, che era compagno di squadra proprio di Maxi López all’Inter. Questo triangolo amoroso è stato ampiamente discusso dai media e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica di mezzo mondo, sopratutto italiana e argentina. Mettiamoci anche che ad un tratto della sua carriera, Wanda Nara è anche diventata un’agente sportiva di successo.





Ha gestito la carriera di suo marito Mauro Icardi e di altri calciatori, negoziando contratti e trasferimenti per conto dei suoi clienti. Questo ruolo professionale le ha conferito una notevole influenza nel mondo del calcio. Da qui la sua popolarità è schizzata alle stelle e ora Wanda Nara è richiestissima in patria e anche in Italia.

E proprio qui, Milly Carlucci l’ha voluta fortemente per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza proprio a ottobre su Rai 1. E proprio commentando gli altri concorrenti, Wanda Nara conferma la sua presenza e dice: “Milly si è dimenticata di me, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, riferendosi chiaramente alla malattia. In tanti si chiedono infatti come potrà riuscire visto il suo stato. Poco dopo allora arriva la diretta interessata che commenta: “No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di Ballando ConLeStelle 2023! Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA”.

Per lei questa non è la prima volta nel programma di Milly Carlucci, aveva già partecipato l’anno scorso, quando fu ballerina per una notte insieme al maestro Antonio Berardi. All’epoca la padrona di casale propose di partecipare all’edizione 2023. Wanda Nara allora non si tirò indietro ma non disse neanche di sì. Quel sì adesso però è arrivato forte e chiaro.

