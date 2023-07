“Non vi ha detto la verità”. Wanda Nara, rivelazione choc sulla malattia: la notizia arriva dalla famiglia

Wanda Nara, le condizioni di salute della moglie di Mauro Icardi. Fan in allarme da quando Wanda ha fatto capire di trovarsi in un momento decisamente delicato. Problemi di salute che persistono e su cui Wanda Nara ha preferito mantenere un pizzico di discrezione per tutelarsi dalla luce accecante dell’attenzione mediatica: ma i fan vogliono provare a capire cosa sta accadendo e soprattutto come sta la moglie del calciatore.

Come sta Wanda Nara. Una domanda che continua ad accompagnare i pensieri dei fan e alla quale non è così semplice rispondere. Wanda Nara aveva chiesto pubblicamente di rispettare la privacy del momento: “Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha scritto Wanda Nara aggiungendo di essere sempre stata trasparente con loro e “questa non sarebbe stata l’eccezione”.

Come sta Wanda Nara, fuori la verità sulla malattia. Adesso parla la moglie del famoso

Wanda Nara nello stesso messaggio di qualche giorno fa ha poi aggiunto: “Ho scelto di farlo con maggiori risultati e maggiori esami alla mano, e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, ogni mio amico e ognuno di voi per dimostrarmi l’amore che provate per me”. Ma qual è la situazione oggi? Chiarezza che si rende sempre più necessaria dopo la diffusione della notizia da parte del giornalista Jorge Lanata che lo scorso 14 luglio aveva parlato di una diagnosi di leucemia.

Wanda Nara resta ancora in attesa di una diagnosi definitiva, ma al contempo viene tirata in ballo da Alicia Barbasola, moglie di Andres Nara, che di recente si è ritrovata a parlare davanti alle telecamere della trasmissione “Nosotros a la Mañana”. Al centro dell’attenzione ci sarebbe una chat tra Wanda Nara e il suo migliore amico, Kennys Palacios. Sembra che Wanda non sia andata incontro ad alcuna malattia, o per lo meno, questo avrebbe affermato Alicia.

Ma il contenuto effettivo delle chat ancora non sarebbe stato rivelato a nessuno ufficialmente. Le domande del conduttore Juan Etchegoyen ovviamente non potevano che provare a scavare dentro una presunta montatura sulle condizioni di salute di Wanda. Ancora una volta Alicia ha voluto sottolineare da un lato la buona fede del giornalista che ha diffuso la notizia, ovvero Jorge Lanata, e dall’altro avrebbe ammesso di conoscere la sua fonte.