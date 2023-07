Wanda Nara, negli ultimi giorni non si fa che parlare delle condizioni di salute della showgirl argentina. Nessuna diagnosi ufficiale, ma tante indiscrezioni dopo il suo ricovero al pronto soccorso in Argentina, avvenuto la settimana scorsa a causa di un forte dolore addominale. Le voci sulle analisi del sangue sballate e l’eccesso di globuli bianchi, con la presenza della milza molto ingrossata hanno indotto i media argentini a diffondere una notizia choc senza tutelare più di tanto la sua privacy: “Ha la leucemia”.

La moglie di Mauro Icardi ha poi rotto il silenzio social attaccando i media che non hanno pensato alle reazioni dei suoi figli e pur confermando il ricovero non ha però mai menzionato l’eventuale malattia di cui soffre. Né è detto che lo farà, quando avrà i risultati degli ulteriori esami cui si sta sottoponendo. Nelle scorse ore, tra l’altro, è uscita un’altra indiscrezione che smentisce la leucemia e parla di mieloma. Lo abbiamo raccontato proprio nell’articolo che trovate qui sotto.

Leggi anche: “Non è leucemia, ecco cosa ha”. Wanda Nara malata? Nuove voci choc dall’Argentina





Wanda Nara, “la decisone di Mauro Icardi”

Sui social Wanda Nara non ha più dato alcun aggiornamento. Mauro Icardi, dopo giorni di silenzio, è tornato a pubblicare contenuti ma sempre con discrezione. Nel frattempo la famiglia ha provveduto a cancellare il viaggio in Italia previsto per questa settimana e lui, proprio perché la moglie starebbe combattendo una battaglia importante, sembra aver preso una grossa decisone.

Archiviati i problemi di coppia che hanno animato il gossip per più di un anno, adesso la scelta fatta dal calciatore zittirebbe tutte le voci che li davano in crisi e in rotta. Proprio ora che dopo anni difficile sembrava aver ritrovato la strada giusta con la maglia del Galatasaray, il bomber argentino potrebbe lasciare la squadra che ha portato alla vittoria del campionato.

I media sudamericani dicono infatti che Mauro Icardi è pronto ad accantonare la sua rinascita sportiva e a dedicare tempo e risorse alla moglie scegliendo di giocare in Argentina, per riuscire a conciliare così famiglia e lavoro. Va detto però che per ora si tratta solo di voci. Anche queste.