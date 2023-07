Wanda Nara, spuntano nuove indiscrezioni dall’Argentina sulla salute della moglie di Mauro Icardi, che solo qualche giorno fa aveva rotto il silenzio social dopo la fuga di voci su ricovero e diagnosi. Si è parlato di leucemia, ma nel lungo post con cui l’ex opinionista del GF Vip è tornata a farsi sentire non viene mai pronunciata questa parola. Parla di analisi, ricovero e poi ancora controlli. Ma soprattutto condanna la diffusione di fatti così sensibili, peraltro non ancora accertati, senza minimamente rispettare la presenza di figli minori ai quali lei non aveva ancora detto nulla.

“Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha scritto Wanda Nara aggiungendo di essere sempre stata trasparente con loro e “questa non sarebbe stata l’eccezione”. Avrebbe però “scelto di farlo con maggiori risultati e maggiori esami alla mano, e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, ogni mio amico e ognuno di voi per dimostrarmi l’amore che provate per me”.

Wanda Nara malata, “non è leucemia: ecco cosa ha”

Dopo quel post, pubblicato 3 giorni fa, nessun’altra spiegazione sulla presunta malattia. Al massimo Storie Instagram per sponsorizzazioni e immagini dei suoi figli. Ma adesso, come riporta il sito GauchoNews, circola una nuova voce. Non avrebbe la leucemia ma un mieloma.

A lanciare la nuova indiscrezione, si legge ancora sul sito, il giornalista Samuel ‘Chiche’ Gelblung dopo aver avuto contatti con persone molto vicine a Wanda Nara. “Le mie informazioni sono di un mieloma, un mieloma indolente, cioè non ha sintomi salvo l’aumento terribile delle piastrine”, ha detto in radio. Questo “è stato ciò che è emerso da tutte le analisi” portando poi ad altri accertamenti.

Ancora una volta è però un’indiscrezione. Non ci sono conferme ufficiali. E chissà se, una volta ricevuti i risultati delle analisi, Wanda Nara ne parlerà pubblicamente. La priorità è sempre quella di tutelare i figli per evitare quello che è già successo. A farne le spese, in particolare modo, il figlio maggiore Valentino. Si parla di “reazione disperata” in Argentina e il conduttore e amico della showgirl Maecelo Tinelli ha raccontato: “Mi ha fatto vedere i messaggi dei figli in varie chat e mi hanno colpito molto”.