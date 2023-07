Wanda Nara malata, il gesto di Mauro Icardi. Sembra sempre più confermata la notizia sulla malattia di Wanda Nara. A darci un motivo in più per crederlo è il marito Mauro Icardi che sui social decide di sostenere Wanda a modo suo. Ma andiamo con ordine. Nelle scorse ore infatti, i media argentini hanno dato una notizia bomba secondo la quale Wanda Nara sarebbe malata di leucemia. Proprio così, anche se chiaramente ancora non c’è davvero nulla di ufficiale e confermato. Tutta questa bagarre è iniziata quando diversi giornalisti argentini hanno fatto sapere che alcuni fonti abbastanza vicine alla procuratrice, stavano divulgando la notizia ufficiosa della malattia della donna.

Gli stessi hanno anche fatto sapere che Wanda Nara nei prossimi giorni riceverà i risultati delle analisi fatte nei giorni scorsi per capire anche la gravità della cosa. A questo punto calma piatta sul fronte delle notizie, fino ad ora. È infatti Icardi che con questo post su Instagram da una sorta di conferma velata a quello che sta capitando. Il motivo è semplice.





Wanda Nara malata, il gesto di Mauro Icardi

Si sa che un modo di dire abbastanza diffuso per descrivere una persona che sta combattendo una brutta malattia si usa il leone. “Combatti come un leone”, si dice spesso. Così, il calciatore ha pensato bene di condividere una bella carrellata di immagini di lui e la moglie e a corredo inserire solo un paio di emoji: il cuore rosso e il simbolo appunto del leone.

La didascalia non scritta sarebbe, almeno secondo l’avviso di mezzo mondo, una cosa del tipo: “Ti amo, sei forte e coraggiosa come un leone, ti sosterrò com tutto il mio amore”. O almeno è quello che quasi tutti ci vedono scritto, a posto di quelle due emoji senza contesto. Ma non è finita in quanto a segnali, c’è da specificare che in questi giorni Wanda Nara sarebbe dovuta tornare in Europa.

Aveva previsto una tappa a Milano e poco dopo a Ibiza ma il viaggio è stato annullato. La donna per ora si trova a Buenos Aires e i media locali danno per certo che si stia sottoponendo a dei controlli alquanto serrati. Qualche altra fonte argentina invece riporta che sembra abbastanza accertato invece che la patologia sarebbe stata già confermata ma che ancora la notizia non è stata divulgata ufficialmente.

