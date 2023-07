Wanda Nara ricoverata in ospedale in Argentina. Paura per la salute della showgirl, conduttrice televisiva e moglie del calciatore ex Inter Mauro Icardi. Il Secondo quanto riporta il quotidiano La Nacion la situazione della moglie di Icardi è molto delicata. Wanda Nara, 36 anni, è stata ricoverata nella clinica Los Arcos a Buenos Aires dopo un malore accusato nella giornata di mercoledì. I risultati di alcuni esami avrebbero indotto i medici a trattenere Wanda Nara per ulteriori accertamenti per arrivare ad una diagnosi, a quanti riportano i media argentini, molto severa.

Wanda Nara è tornata a casa ma, a quanto pare, ha dovuto annullare un viaggio per Milano programmato da tempo e un altro a Ibiza insieme ai figli e al marito. L’emittente Radio Mitre, sulla base di informazioni attribuite all’entourage di Wanda Nara, fa riferimento ad un quadro clinico caratterizzato da dolori addominali e livelli molto alti dei globuli bianchi, con l’ipotesi di una patologia ematologica, una leucemia.

Leggi anche: Paura per Wanda Nara, ricoverata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni





Wanda Nara ricoverata d’urgenza, i media argentini: “Ha la leucemia”

A rivelarlo, per primo, il giornalista Jorge Lanata, durante il suo programma radiofonico per l’emittente. Informazione che avrebbe ricevuto da fonti vicine a Wanda Nara e dal personale della clinica Los Arcos di Buenos Aires, dove la moglie di Icardi è stata ricoverata con forti dolori addominali. “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto” ha detto il giornalista.

“Mi dicono che Wanda sarebbe entrata a Los Arcos con un forte mal di pancia, gli esami del sangue le avrebbero dato pessimi risultati e starebbero per rifarli. Mauro Icardi è con lei molto angosciato…”, si legge nella pagina Instagram Gossipeame. Lanata, nel corso della trasmissione, ha dichiarato: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto e ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia“.

Poco dopo, Andrés Nara, padre di Wanda, ha postato su Instagram un messaggio rassicurante: “Sono andato a Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono felice perché mi hanno detto che era stata dimessa da tempo. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non sarebbe stata dimessa”.