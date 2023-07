Paura per Wanda Nara, ricoverata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni

Basta, stavolta è finita davvero. Era il 23 settembre 2022 quando Maurito Icardi e Wanda Nara rompevano di nuovo, ma non le scatole a voi, la storia tra loro. Una relazione che nel corso degli anni ha vissuto tante vicissitudini, alti alti e bassi bassissimi. E adesso che i due si stanno ritrovando dopo l’ennesimo pesante litigio c’è l’imprevisto.

Wanda Nara sta seriamente preoccupando i suoi fan dopo l’ultima notizia arrivata sul malore che l’ha costretta su un letto di ospedale. Ma cosa è successo. A dare le informazioni è stato il papà Andres tramite i social spaventando i milioni di follower che seguono da anni la showgirl argentina e l’attaccante argentino. A quanto pare sono stati alcuni ‘valori anomali’ a indurre il ricovero.

Wanda Nara ricoverata a Buenos Aires

La seguitissima giornalista Maite Peñoñori ha fatto filtrare la notizia: “I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla”. In gergo medico globuli bianchi alti si dice leucocitosi: Qui un approfondimento https://www.my-personaltrainer.it/salute/leucocitosi.html

È stato proprio papà Andres a spiegare ai fan che, preoccupati, non vedevano da un po’ la loro beniamina, cosa fosse successo: “Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un po’. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non l’avrebbero dimessa”.

E Mauro in questo momento delicato che fa? Dove si trova? Di sicuro con il cuore e non solo è vicino alla mamma delle sue figlie Francesca e Isabella. Ma nell’ultimo post appariva in elegante smoking e accompagnava la foto con l’enigmatica scritta “𝑬𝒔𝒑𝒆𝒋𝒊𝒕𝒐, 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒋𝒊𝒕𝒐…🤵‍♂️”. In spagnolo significa ‘Specchietto’ o ‘Specchio’ e a quello ci arrivavamo anche noi Maurito mio… Intanto Wanda Nara ha vinto il premio Martin Fierro 2023 come “personaggio rivelazione” della versione spagnola del “Cantante Mascherato” e ha voluto celebrare ringraziando tutti i suoi fan e, in particolare la sua numerosa famiglia che, come dice lei sono “il suo premio più bello”.

