In queste settimane non si è fatto altro che parlare di lei, ma anche di Myrta Merlino e della sostituzione di Barbara D’Urso. Ma parlando adesso di Bianca Berlinguer, si è scoperto quanto guadagna a Mediaset ed è una somma di denaro davvero molto importante. Una vera e propria bomba è stata rilanciata dal sito Dagospia, che in anteprima assoluta è riuscito a conoscere quanto abbia sborsato Pier Silvio Berlusconi per farle accettare la proposta.

Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai dopo 34 anni per approdare nell’emittente del Biscione. E ora che si è anche capito quanto guadagna a Mediaset tutti sono rimasti a bocca aperta e hanno anche compreso definitivamente perché abbia subito detto di sì. Dai vertici di viale Mazzini era stato spiegato che la conduttrice “non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in questo momento non era possibile farlo né modificarlo, e quindi con dispiacere ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale”.

Leggi anche: “Perché è andata via”. Bianca Berlinguer, da dentro la Rai il retroscena bomba sull’addio





Bianca Berlinguer, svelato quanto guadagna a Mediaset

Come è stato annunciato nei giorni scorsi anche durante i palinsesti del Biscione, lei sarà al timone della trasmissione Stasera Italia su Rete 4 e successivamente presenterà in prime time un programma che andrà in onda il martedì, proprio come succedeva con Cartabianca su Rai3. Ma le attenzioni si sono spostate adesso su un altro aspetto di Bianca Berlinguer, ovvero quanto guadagna e quindi quanto verserà nelle sue tasche il figlio di Silvio Berlusconi.

Dagospia ha comunicato che Bianca dovrebbe aver firmato un contratto, che le permetterà di ottenere 600mila euro, ovvero la somma percepita da un direttore di un tg. Inoltre, avrebbe richiesto, e incassato il sì, anche l’assunzione di due collaboratrici a tempo indeterminato. Non resta che attendere eventuali altre conferme, con possibili interventi della stessa Berlinguer o di Pier Silvio Berlusconi, per avere un quadro della situazione più lineare.

Non ci sono invece rumor su quanto dovrebbe prendere Myrta Merlino per condurre Pomeriggio Cinque, scippato a Barbara D’Urso. Ricordiamo che la compagna di Marco Tardelli ha lasciato L’Aria che tira e La7, dopo averla condotta dal 2014 all’anno in corso.