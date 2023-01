Wanda Nara incontenibile ancora una volta. L’incidente hot sui social ha fatto il giro della rete e ora non si fa che parlare di lei. Un errore in piena diretta le è costato carissimo, infatti tutti si sono subito accorti dell’inconveniente e hanno filmato quel momento vietato ai minori e ai deboli di cuore. Si trovava in compagnia di una sua amica su Instagram, quando è successo qualcosa di impensabile. Un regalo sexy imprevisto si è materializzato sotto gli occhi di migliaia e migliaia di follower.

Lei è sempre stata molto generosa con i suoi fan, infatti posta continuamente immagini molto private. Ma Wanda Nara non voleva certamente essere protagonista di questo incidente hot, dato che ha fatto vedere molto più del necessario. Una vicenda clamorosa, che ha immediatamente fatto scalpore. Lei non si è resa subito conto dell’accaduto e ha proseguito la sua diretta social, ma quando i messaggi degli utenti sono giunti a dismisura ha cercato di rimediare ma ormai il danno era stato fatto.

Leggi anche: “Da non credere!”. Wanda Nara, il gossip è esplosivo: “Alle Maldive con lui…”. Fan imbarazzati (FOTO)





Wanda Nara, incidente hot in diretta: resta col seno da fuori

Incredibile episodio nelle scorse con Wanda Nara autrice di un incidente hot, che certamente non sarà dimenticato facilmente dai suoi ammiratori. Mai si sarebbero attesi di poter assistere a qualcosa di simile e ovviamente le intenzioni della modella argentina erano altre. Ma la sua troppa disattenzione, mentre era a letto con un’amica le ha giocato davvero un brutto scherzo. Ci ha messo un po’ a rendersi conto di tutto, ma intanto le foto e il video erano già stati diffusi praticamente ovunque.

Come è possibile vedere dal filmato, Wanda Nara aveva una canotta che non è riuscita a contenere il suo décolleté esplosivo. Infatti, inavvertitamente la stessa si è spostata e il suo seno è stato visibile con tanto di capezzolo in bella vista. Su Twitter il video sexy è stato condiviso da diversi utenti, che sono rimasti felici di questo errore della donna. Da parte della sudamericana c’è stata però una reazione contenuta. Ha aggiustato la canotta, coprendosi il seno, ma ha semplicemente riso per quella distrazione fatale.

scapezzolata live della wandona aiuto pic.twitter.com/W7WAHoDkYt — Romelu Lubamba (@MatteDj23) January 13, 2023

Ecco alcuni dei commenti degli internauti: “Luna park vivente”, “Nooo, figurati, è stato accidentale”, “Ma non lo ha fatto apposta”, “Ottima strategia, zinne di fuori e firmi di tutto senza accorgertene”, “Tra l’altro si tira la maglia più dentro per farlo vedere meglio, davvero bellissima”.