Daniele De Rossi, la dedica alla figlia Gaia che compie 18 anni. L’ex calciatore della Roma ha fatto commuovere mezza Italia nel dedicare un pensiero dolcissimo alla neo-maggiorenne figlia. Parole toccanti che arrivano al cuore di ognuno, con una semplicità davvero invidiabile. Gaia, per chi non lo sapesse, è la sua primogenita, avuta dalla prima moglie Tamara Pisnoli. E domenica 16 luglio è stato il suo 18esimo compleanno. Per questo il papà ha deciso di condividere con il mondo intero questo momento speciale della figlia, della quale fino ad ora c’è sempre stato il massimo riserbo.

Che poi quel 16, come il giorno del compleanno di Gaia, è sempre stato il suo portafortuna anche quando calcava i campi verdi di calcio. Era il suo numero, il numero dello storico vice di Totti. Così, su Instagram, Daniele De Rossi le ha voluto dedicare un pensiero dolcissimo. “Io e te ridiamo insieme Gaietta mia – scrive Daniele De Rossi nel post – Tanto”.





Daniele De Rossi, la dedica alla figlia Gaia

E ancora: “Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Oggi compi 18 anni e sai distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, sai ridere e sai piangere, i tuoi fratelli ti amano e i tuoi amici anche. E soprattutto hai inventato lo stretching per gli occhi che ci farà diventare miliardari. Auguri amore mio. Non vedo l’ora di scoprire cosa diventerai da grande perché so già che mi piacerà molto”, ha scritto De Rossi.

A questo punto è la stessa Gaia De Rossi a rispondere al famoso papà, commentando con questa frase: “Ti amo tanto papi, passeranno anni ma lo stretching all’occhio rimarrà per sempre”. Il rapporto tra Daniele e Gaia è fortissimo. Qualcuno infatti ricorderà quando la giovane, solo qualche giorno fa, è stata impegnata negli esami di maturità. Il caso ha voluto che la data corrispondesse precisamente con quella della finale di Europa League, nella quale la Roma giocava contro il Siviglia.

Daniele De Rossi non ci ha pensato due volte e ha deciso che sarebbe stato chiaramente più importante supportare la figlia, piuttosto che la squadra di calcio che di certo avrà la possibilità di giovare di nuovo, la figlia invece aveva solo quella di opportunità. Un bravo papà.

