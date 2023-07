L’incidente di Alessia Marcuzzi al mare. Dobbiamo ammetterlo, in questi ultimi giorni non si fa che parlare della bella conduttrice Rai, Alessia Marcuzzi. La donna infatti, solo nelle lultime ore è stata protagonista di una vicenda alquanto torbida e divertente. Come abbiamo già raccontato infatti, la padrona di casa di Boomerissima, che a breve esordirà con la nuova stagione, è finita al centro di un gossip importante. I fan infatti tornano a tirare in mezzo il presunto flirt con Stefano De Martino. I due erano già stati “accostati” all’epoca dell’isola dei Famosi, quando lei era conduttrice e lui inviato in Honduras.

Ora le nuove voci parallele a una sempre presunta crisi tra il presentatore e Belen Rodriguez. Non solo, durante la presentazione dei palinsesti Rai, lui e Alessia erano anche seduti vicini. È proprio da qui che ha preso respiro il pettegolezzo. “Hai capito De Martino”, “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, “Tranquilli tanto ci pensa De Martino”: questi alcuni dei commenti sotto un recente post della Marcuzzi.





L’incidente di Alessia Marcuzzi al mare

Alla fine Alessia ha sbottato, salvo poi cancellare: “E certo, una persona si siede proprio nel posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film“. Anche perché ultimamente Alessia Marcuzzi sembra essere in dolce compagnia, ma non certo di Stefano De Martino.

Ma andiamo a vedere cosa è successo ad Alessia Marcuzzi in queste ultime ore. La donna infatti ha avuto un piccolo incidente durante una delle sue passeggiate a Formentera. Prendendo una stradina non proprio facilissima, la Marcuzzi ha raccontato di essersi schiantata a terra tra sassi e rocce. Poco dopo la conduttrice ha raccontato con una breve foto postata su Instagram il fattacci.

“Non cambio mai. Faccio sempre la strada più difficile. Sono caduta sulle rocce come una polla”, scrive con tanta ironia la conduttrice tv. La donna ha lievemente sbattuto e ha prontamente messo una borsa di ghiaccio sulla coscia per fermare la formazione di un ematoma. Niente di grave quindi, Alessia Marcuzzi sta bene.

