Alessia Marcuzzi, altro che Stefano De Martino! Nei giorni scorsi non s’è parlato d’altro, viste anche le voci di crisi su di lui e Belen Rodriguez e le precedenti su questo presunto flirt. Tutto è partito dal dettaglio della fede mancante al dito del conduttore alla presentazione dei nuovi palinsesti televisivi della Rai. Non solo: alla conferenza lui e Alessia erano anche seduti vicini. È proprio da qui che ha preso respiro il pettegolezzo. “Hai capito De Martino”, “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, “Tranquilli tanto ci pensa De Martino”: questi alcuni dei commenti sotto un recente post della Marcuzzi.

Che allora ha sbottato, salvo poi cancellare: “E certo, una persona si siede proprio nel posto assegnato dalla Rai in una serata tv e per voi diventa una storia. Basta con questi film“. Ma il gossip, si sa, quando parte parte. Si arresta però quando ne subentra un altro. E arriviamo così alle ultime fotografie pubblicate dal settimanale Gente, che vedono sì Alessia Marcuzzi in dolce compagnia, ma non certo di Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi, altro che Stefano De Martino: in vacanza con lui

Le foto in esclusiva apparse su Gente mostrano la conduttrice confermata con il suo Boomerissima a Formentera con l’ex marito Paolo Calabresi. È ritorno di fiamma? Per il settimanale diretto da Umberto Brindani questo ricongiungimento sarebbe “fortemente voluto da lui, che dopo la rottura si è detto pronto a tutto pur di riconquistare l’ex moglie”.

“E ora quel sogno forse l’ha realizzato, tra passeggiate al tramonto, nuotate e momenti di intimità. Come interpretare la mano di lui sulla schiena di Alessia, se non il timido e garbato tentativo di un uomo innamorato di riaccendere la passione?”, si legge ancora. Si sono lasciati alle spalle la separazione annunciata solo un anno fa?

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono amici da tanti anni, poi è scoppiato l’amore e nel giro di un anno si sono giurati amore eterno. Si sono sposati nel 2014 con un matrimonio celebrato a sorpresa in Inghilterra. Ora questi scatti esclusivi di Gente, che da un lato allontanano le voci del flirt con Stefano De Martino e dall’altro parlano di un ritorno di fiamma con l’ex marito.