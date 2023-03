I fan di Alessia Marcuzzi sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Ad allarmarli è stata la stessa conduttrice televisiva con un video postato su Instagram in cui si è immortalata mentre era insieme al suo amato cane che si chiama Brownie ed è un meraviglioso barboncino. Ma lo sguardo attento degli utenti è effettivamente caduto su un dettaglio presente sul corpo della conduttrice televisiva di Boomerissima. E successivamente si è scoperto cosa potrebbe esserle successo.

Quindi, lo stato fisico della donna non è proprio ottimale come confermato da lei stessa sul suo profilo social ufficiale. Alessia Marcuzzi ha delle condizioni di salute non straordinarie e ci sarebbe una motivazione specifica dietro questa ansia dei follower. Lei ha avuto un vero e proprio dialogo con il suo animale a quattro zampe e così facendo ha anche sottolineato la sua problematica alla gente, che la segue costantemente. E vediamo insieme cosa potrebbe essere capitato alla presentatrice Rai.

Alessia Marcuzzi, condizioni di salute non buone: cosa è successo

A rivelare la notizia è stato il Corriere Adriatico, che ha ripreso l’Instagram story di Alessia Marcuzzi per fornire un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Lei ha esclamato davanti al cane: “Andiamo a fare la pappa? Prima però mi fai due coccoline perché la mamma non sta molto bene. Ma le mie orecchie fucsia?“. Fortunatamente ha anche sorriso, quindi possiamo subito escludere qualsiasi problema serio. Ma C’è un’ipotesi prevalente sul perché le sue orecchie abbiano cambiato improvvisamente colore.

La conduttrice tv potrebbe essere stata colpita da un raffreddore, che l’ha quindi debilitata. Alessia Marcuzzi non ha confermato questa teoria del Corriere Adriatico, ma le sue condizioni non sono affatto preoccupanti. Probabilmente già nelle prossime ore la vedremo nel pieno delle sue forze e continuerà a giocare con il suo barboncino. Non sappiamo nemmeno se abbia anche avuto la febbre, ma ribadiamo ancora una volta il fatto che non ci sarebbero state conseguenze molto serie sul suo stato fisico.

Parlando invece della sua vita privata, Alessia Marcuzzi dopo la separazione dal marito avrebbe trovato un nuovo amore. Il fidanzato si chiamerebbe Jody Proietti, che lavora come ballerino. Lui ha collaborato in passato anche con il programma Amici.