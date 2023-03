Il fidanzato di Alessia Marcuzzi ‘esce’ allo scoperto. O meglio, il giornalista Giuseppe Candela che affida ai social la bomba gossip sulla conduttrice di Boomerissima. A settembre l’addio dal marito Paolo Calabresi Un annuncio affidato all’Ansa con un comunicato ufficiale.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, aveva detto Alessia Marcuzzi dando la notizia. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi avevano superato la crisi che li aveva travolti tra il 2020 e il 2021, ma quella del 2022 ha dato il colpo di grazia e la coppia ha deciso di chiudere il matrimonio.

Il fidanzato di Alessia Marcuzzi è il ballerino Jody Proietti

Dopo un periodo da sola, Alessia Marcuzzi ha un fidanzato. A dare la notizia bomba è stato il giornalista del settimanale Chi Giuseppe Candela. Sui suoi account social, Giuseppe Candela ha rivelato l’identità del fidanzato di Alessia Marcuzzi. “Il nuovo flirt di Alessia Marcuzzi sarebbe il ballerino Jody Proietti, 32 anni. (Fonte Chi)”, si legge su un tweet del giornalista del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che questa settimana ha dovuto fare i conti con la bufera sul reality scatenata da Pier Silvio Berlusconi.

Jody Proietti sarebbe il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi. Il ballerino è nato a Chiavari nel 1990 e residente a Rapallo. Ha esordito in televisione nel 2009 in “Italian Academy” su RaiDue. Ha ballato per Daniel Erzalow, Bill Goodson, Luca Tommassini, Franco Miseria, Krista Monson e Andrew Kasten (per Le Cirque du Soleil nel 2015).

Il nuovo flirt di Alessia Marcuzzi sarebbe il ballerino Jody Proietti, 32 anni. (Fonte Chi) pic.twitter.com/58qsuC1Opo — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 7, 2023

Nel corso della sua carriera, il fidanzato di Alessia Marcuzzi è stato solista del corpo di ballo di “Tale e Quale Show”, il varietà di RaiUno condotto da Carlo Conti. Nel 2017 Jody Proietti è stato scelto da Tim come modello per la propria campagna pubblicitaria. Ha ballato anche per gli spettacoli di Andrea Bocelli, Sanremo e numerosi programmi Rai. È stato anche nel corpo di ballo di Amici.