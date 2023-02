Alessia Marcuzzi a C’è Posta per te, outfit da capogiro. Una puntata decisamente diversa quella andata in onda il 18 febbraio. Nessuna storia strappalacrime e nessun vip a incoraggiare l’apertura della busta: “qualcosa di strano” che avrebbe deluso la maggior parte del pubblico a casa. Ma fortuna ha voluto che ci fosse Alessia Marcuzzi a risollevare la situazione, nel corso del divertene siparietto con protagonisti anche Luciana Littizzetto, Tommaso Zorzi, Rudi Zerby e Alessandra Celentano.

Il vestito di Alessia Marcuzzi a C’è Posta per Te. Impossibile non apprezzare la bellezza e la simpatia della conduttrice italiana che nel corso della messa in onda del 18 febbraio ha lasciato tutti senza parole. La scelta è caduta su un abito sensuale e al contempo elegante con un top in jersey senza maniche abbinato alla gonna lunga in georgette.

Il vestito di Alessia Marcuzzi a C’è Posta per Te: il prezzo da capogiro

Il vestito di Alessia Marcuzzi è firmato dal noto marchio Dolce & Gabbana e non può che vantare un prezzo di certo non alla portata di tutti. Solo l’abito vanta un valore pari a 2.500 euro. Infatti se il top costa 1.150 euro, la gonna si acquista a un prezzo che arriva 1.350 euro. Ovviamente al di là del prezzo dell’abito, tutti hanno sottolineato sui social quanto la conduttrice di Boomerissima sia stata impeccabile, per eleganza e bellezza.

E a proposito di Boomerissima, dopo il successo conseguito e l’apprezzamento da parte del pubblico, secondo Lanostratv, la seconda edizione della trasmissione potrebbe essere trasmessa nell’autunno 2023. “Il programma di Alessia è stato naturalmente confermato grazie agli ascolti e ai buoni auspici del direttore ombra di Rai2, Fiorello“ , ha riportato di recente TvBlog.

E per quanto riguarda la vita privata di Alessia, pare che la conduttrice abbia ancora il cuore libero. Purtroppo negli scorsi mesi, i fan hanno potuto apprendere con dispiacere la rottura di coppia. Infatti affidando all’Ansa il comunicato ufficiale, Alessia Marcuzzi ha rivelato: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.