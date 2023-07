Alessia Marcuzzi, e i fan tornano a tirare in mezzo il presunto flirt con Stefano De Martino. I due erano già stati accostati all’epoca dell’isola dei Famosi, quando lei era conduttrice e lui inviato in Honduras. Ora le nuove voci parallele a una sempre presunta crisi tra il presentatore e Belen Rodriguez. Eppure come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate sotto la padrona di casa di Boomerissima, che è stata riconfermata per una nuova stagione, è stata beccata in vacanza con l’ex marito Paolo Calabresi…

Ma tornando alla tv, in un’intervista rilasciata al sito di Davide Maggio Alessia Marcuzzi non ha solo detto di di essere prontissima per la nuova edizione di Boomerissima che andrà in onda da ottobre. Ha anche ammesso di aver sempre rifiutato l’ospitata in una trasmissione seguitissima e condotta da una sua amica, oltre che collega: Belve di Francesca Fagnani, in programma sempre in autunno.

Alessia Marcuzzi ha detto no. E i fan pensano ancora a Stefano De Martino

Alessia Marcuzzi ha rivelato che non si perde una puntata ma anche che Francesca Fagnani le ha più volte proposto di essere ospite nel suo programma, ma lei ha sempre rifiutato. “Francesca Fagnani me lo chiede sempre [di andare, ndr]. Le ho risposto: ‘Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa’”.

“Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. Sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”. Le due sono molto amiche e i rifiuto così categorico di Alessia Marcuzzi ha insospettito i fan.

Hanno iniziato a chiedersi quale potrebbe essere quella domanda che potrebbe mettere in difficoltà la conduttrice e molti hanno pensato che Francesca Fagnani potrebbe alludere alla presunta liaison con Stefano De Martino, quindi Alessia Marcuzzi potrebbe rivelare qualcosa o addirittura confondere ancora di più la situazione, già compromessa. Sarà davvero questo il motivo?