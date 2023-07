Wanda Nara rompe il silenzio. Un periodo per nulla facile per la moglie di Mauro Icardi. “Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”, sono state le parole di Wanda che ha poi ringraziato uanti le stanno manifestando affetto e sostegno: “Ringrazio la mia famiglia, ogni mio amico e ognuno di voi per dimostrarmi l’amore che provate per me”. Poi il silenzio, fino a quando non è stata la diretta interessata a romperlo con un post sui social.

Wanda Nara rompe il silenzio sulla situazione. Si è parlato di leucemia, ma nel lungo post con cui l’ex opinionista del GF Vip è tornata a farsi sentire non viene mai pronunciata questa parola. Parla di analisi, ricovero e poi ancora controlli. Ma soprattutto condanna la diffusione di fatti così sensibili, peraltro non ancora accertati, senza minimamente rispettare la presenza di figli minori ai quali lei non aveva ancora detto nulla. Ma qual è la situazione?

Wanda Nara rompe il silenzio sulla situazione di salute: la foto e le sue parole

Wanda Nara decide di rompere il silenzio con un messaggio reso pubblico sui social. “Random di questa ultima settimana”, scrive a corredo di una galleria di immagini che la ritraggono in compagnia degli affetti più cari e i primi che vuole tutelare, ovvero gli amati figli e il marito. Sulla situazione di salute Wanda Nara preferisce comunque preservare la propria privacy pur dimostrandosi sempre riconoscente nei riguardi di quanti continuano a dimostrarle affetto giorno dopo giorno.

“La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame”, e ancora, sottolineando di essere infastidita dalle diverse notizie che sono state messe in circolo in merito alla situazione: “Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo”, ha affermato di recente.

La situazione apparirà più chiara solo quando sarà la diretta interessata a decidere di porre in luce il problema, e al momento non resta che rispettare la sua volontà e il suo diritto a non entrare nel dettaglio di una situazione che in ogni caso continua ad allarmare i fan. Mauro Icardi? Sempre innamorato e pronto a restare al fianco della moglie.