Nella prima serata del 26 settembre è andata in onda la puntata integrale di Belve di Francesca Fagnani, che ha visto Stefano De Martino tra i protagonisti insieme ad Arisa e Fabrizio Corona. L’intervista al conduttore Rai ha toccato tanti argomenti, compresa la sua storia naufragata con Belen Rodriguez. Lui ha affermato di non aver mai tradito e che quindi il matrimonio con la showgirl argentina non è finito a causa della sua infedeltà.

Ma durante Belve, Francesca Fagnani si è rivolta in un modo inaspettato verso Stefano De Martino e c’è stata una reazione di lui che ha lasciato senza fiato il pubblico. Immediata anche la replica della giornalista, la quale si è prestata a quel momento molto particolare e ha utilizzato una frase spiritosa per eliminare l’imbarazzo che si stava creando in studio. Le immagini sono state pubblicate su Raiplay e stanno diventando virali.

Belve di Francesca Fagnani, Stefano De Martino show in studio: “Ca*** ridi?”

Dunque, come ben sappiamo, la trasmissione Belve non risparmia critiche e domande pungenti fatte da Francesca Fagnani. Ma con Stefano De Martino c’è stato spazio anche a tante risate, anche se si è soffermato anche su un fatto doloroso. Lei gli ha chiesto: “Se potessi riportare in vita qualcuno, chi sarebbe e che cosa gli diresti?”. Il conduttore ha esclamato: “Mio nonno. Gli direi che aveva ragione, ma non vi rivelo su che cosa”.

La Rai ha pubblicato i fuori onda della puntata e, ad un certo punto, la Fagnani è scoppiata a ridere davanti a Stefano. Quindi, De Martino ha affermato: “Abbiamo parlato di mio nonno che è morto venti secondi fa, questa ride. Che ca*** ridi?“. E lei ha replicato con tono scherzoso: “Sono bionda“. Ovviamente nessuna polemica e nessun momento di tensione tra la conduttrice e l’ospite, ma tanto divertimento per i telespettatori.

Per vedere le immagini integrali sullo sketch tra Francesca Fagnani e Stefano De Martino cliccate su video e l’episodio in questione lo troverete dopo il quarto minuto. Un primo appuntamento bomba quello delle scorse ore e chissà cosa succederà nelle prossime puntate.