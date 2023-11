Momenti di tensione in piena diretta da Bianca Berlinguer. La conduttrice di È sempre Cartabianca ha avuto uno scontro con un ospite vip della sua trasmissione, andata in onda su Rete 4 nella serata di martedì 28 novembre. La donna aveva commesso una gaffe, sbagliando il nome dell’altra persona, ma immediatamente si era ripresa correggendo l’errore. Nonostante questo, è stata costretta a subire una sorta di ripicca che l’ha fatta arrabbiare molto.

Bianca Berlinguer si è resa quindi protagonista di uno scontro con questo ospite vip, che avrebbe sbagliato di proposito il nome della presentatrice Mediaset dandogliene un altro che ha subito trovato la dura replica di lei. Le è sembrata una vera e propria provocazione, che non ha affatto gradito. Lui ha continuato ad insistere con la sua opinione e l’ha anche criticata notevolmente per il precedente sbaglio, non perdonato.

Bianca Berlinguer, scontro in diretta con l’ospite vip: cosa è successo

Mentre Bianca Berlinguer ha dato la parola all’uomo, prima che ci fosse lo scontro con l’ospite vip, quest’ultimo si è indispettito perché precedentemente lei lo aveva chiamato con un altro nome: “Non sono Andrea“. E la conduttrice aveva subito risposto: “Ah scusami Alessandro, non so perché ho detto Andrea”. Poi ecco arrivare la provocazione, che ha fatto perdere la ragione alla giornalista 63enne, passata da pochi mesi a Mediaset.

A punzecchiarla è stato Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale: “Io mi stupisco dello stupore perché, è brutto autocitarsi, io ho scritto due libri insieme al capo della magistratura dal 2008 al 2019, che non pretendo che abbiano letto Andrea Scanzi ed Enrica Berlinguer“. E Bianca lo ha subito interrotto: “Guardi, io mi chiamo Bianca e lo trovo veramente sgradevole, cioè proprio quelle battute. Ah, poi comunque lo considero un grande complimento se lei mi dice Enrica Berlinguer, un grandissimo complimento, tanto perché sia molto chiaro. Sono molto contenta di essere la figlia di Enrico Berlinguer“.

Sallusti ha aggiunto: “Io non facevo riferimenti al padre, volevo dirti soltanto che io mi chiamo Alessandro”. Berlinguer ha ribattuto: “Io mi sono sbagliata e ti ho chiamato Andrea, non con il nome di tuo padre al femminile”. Lui ancora: “Una conduttrice di una grande trasmissione non dovrebbe sbagliare il nome di un suo ospite”. E Bianca ha subito voluto chiudere la questione: “Ma chi se ne importa, figurati se sono questi gli errori di cui dobbiamo preoccuparci. Dai lasciamo perdere, non voglio fare polemica“.