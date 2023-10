Clamoroso quanto successo nelle ultime ore su Rete 4. Bianca Berlinguer e Mauro Corona, prima di prendere parte a È sempre Cartabianca hanno avuto una lite furiosa e di questo argomento se n’è parlato anche durante la puntata. In particolare, è stato lui a intervenire e a rivolgersi direttamente alla conduttrice e ai telespettatori, rivelando l’increscioso episodio. E ora la sua situazione sarebbe ormai appesa ad un filo, come ha sempre confermato l’ospite.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona hanno avuto più di una lite in passato, ma poi il tutto era rientrato sempre regolarmente. Stavolta potremmo essere in presenza di un punto di svolta decisivo, ma la padrona di casa è parsa molto sbrigativa e nervosa davanti alle sue affermazioni. Vediamo cosa è accaduto prima dell’appuntamento televisivo e per quale ragione le sue parole stanno ormai facendo il giro della rete da ore.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona, lite tra i due: “Rischio”

Entrando nello specifico, tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona è andato in scena uno scontro telefonico prima di andare in onda a Mediaset. E lo scrittore ed alpinista ha voluto immediatamente scusarsi con lei: “Le devo delle scuse, lei sa perché. Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza da offrirmi di scusa, ma bastano le mie”. Verso la fine del suo intervento televisivo, l’uomo ha anche fatto una preoccupante ammissione.

La permanenza a È sempre Cartabianca sarebbe sempre meno probabile, come affermato da Mauro Corona in diretta: “C’è una cosa che non va bene da tempo in Mondadori e in Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina Berlusconi e Pier Silvio. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire e io non mi sento opportuno. Ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione“.

Bianca, infastidita da quelle dichiarazioni, ha tentato di interrompere il discorso di Corona senza inizialmente riuscirci. Ma alla fine ha detto: “No no, ma non mi interessa“. Il suo addio sembrerebbe quindi essere sempre più vicino.