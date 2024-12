La puntata di Grande Fratello di stasera, lunedì 16 dicembre, promette di essere ricca di sorprese e confronti, con tensioni sempre più alte tra i concorrenti. Alfonso Signorini, come di consueto, guiderà la diretta, e stasera accoglierà due nuovi volti nel programma: Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Sarà interessante scoprire quanto tempo rimarranno in gioco e cosa accadrà durante questa nuova puntata, la diciottesima.

Uno dei momenti clou della serata sarà senza dubbio lo scontro tra Helena Prestes e Javier, ma non è ancora chiaro se il tema delle accuse di molestie mosse da Zaudi nei confronti di Lele (accusato dalla giovane di averla toccata sotto le lenzuola) troverà spazio. Il Grande Fratello ha già invitato i concorrenti a non discutere dell’accaduto, quindi è incerto se se ne parlerà. Molti, però, sperano che venga presa una decisione in merito alla possibile squalifica di Emanuele Fiore, coinvolto nella polemica.

Grande Fratello, chi rischia di uscire lunedì 16 dicembre

Ovviamente, uno dei momenti più attesi della serata sarà l’eliminazione di uno dei concorrenti finiti in nomination. Cinque partecipanti sono a rischio: Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e le due “Non è la Rai”, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il risultato del televoto settimanale verrà svelato in diretta, determinando chi dovrà abbandonare la casa.

Dopo l’eliminazione di Federica Petagna nella scorsa puntata, Helena Prestes è attualmente la preferita del pubblico, seguita da Shaila Gatta e Tommaso Franchi, che sembrano godere di un buon seguito. Il rischio di eliminazione è maggiore per Stefano Tediosi e per le due Non è la Rai. Secondo alcune indiscrezioni e sondaggi online, Tediosi avrebbe una leggera preferenza rispetto alle Non è la Rai che quindi rischiano di uscire questa sera.

Televoto 14/12/2024 (14:31) #GF #grandefratello



Helena 34%

Shaila 32%

Tommaso 19%

Stefano 10%

Le nonèlarai 5% — SHETTY'S OFFICIAL (@Sangu9845) December 14, 2024

Un altro fattore che potrebbe influire sull’esito della serata riguarda il comportamento di Ilaria e Pamela nei confronti di Helena Prestes. Negli ultimi giorni, il loro atteggiamento ambiguo e poco chiaro verso la modella brasiliana ha suscitato qualche malumore tra il pubblico. Questo comportamento, che è stato percepito come poco rispettoso e strategico, potrebbe aver contribuito a scendere nella classifica delle preferenze del pubblico.