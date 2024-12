Il Grande Fratello sta per regalare un altro momento clamoroso. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbero entrare a breve alcune concorrenti che renderebbero la vita molto più complicata a Lorenzo. Non sarebbe semplice per lui mantenere la calma ed evitare di avere nuove discussioni con Shaila, che potrebbero aumentare a causa di questa probabile decisione del reality show.

Gli autori del Grande Fratello starebbero preparando qualcosa di interessante per il pubblico, ma molto meno per Lorenzo. L’obiettivo generale del programma è cercare di avere quanto più seguito possibile e questa scelta potrebbe rivelarsi decisiva per raggiungere gli scopi prefissati.

Leggi anche: “Glielo hanno detto in confessionale”. Grande Fratello, Jessica lo ammette a MaVi e Alfonso: “Gli occhi da pazza…”





Grande Fratello, la decisione su Lorenzo degli autori scombussolerà tutto

Ci sarebbe un vero e proprio piano da attuare dal Grande Fratello, stando all’anticipazione dell’influencer Amedeo Venza rilanciata anche dal sito Torresette.news. In attesa degli ingressi di Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Teresa Ruta, altre donne potrebbero varcare la porta rossa nelle prossime settimane e Spolverato le conoscerebbe molto bene.

Venza ha scritto in una sua Instagram story che “il GF sarebbe alla ricerca di ex fiamme di Lorenzo che potrebbero varcare la porta rossa, così da rendere più frizzantine le dinamiche del programma”. Nomi ancora non ce ne sono e nemmeno sicurezze su questa decisione, ma l’intera produzione ci starebbe lavorando.

Probabilmente non entrerebbero nella prossima puntata del 16 dicembre, ma più avanti, anche perché la ricerca di queste presunte ex spasimanti sarebbe ancora in corso.