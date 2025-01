Al Grande Fratello c’è tanta frenesia dopo i ritorni di alcuni ex concorrenti, che sono stati ripescati. In previsione della prossima puntata in diretta di lunedì 27 gennaio, c’è chi sia ormai convinto che un concorrente sia destinato ad andare via dal reality show. Fatti i dovuti conti, non ci sarebbero grosse possibilità di rivederlo ancora nella casa più spiata d’Italia.

C’è tutto un ragionamento ben prreciso dietro questa voce che sta girando insistentemente fuori dal Grande Fratello. Questo concorrente, che sarebbe in procinto di andare via, non dovrebbe farcela a superare i suoi diretti avversari e dovrebbe essere costretto a salutare tutti già a partire dal prossimo appuntamento con Signorini e company.

Grande Fratello, concorrente sempre più vicino ad andare via: il motivo

Nonostante è stato ammesso che questa uscita potrebbe creare una certa tristezza in una parte del pubblico del Grande Fratello, non sembrerebbero esserci alternative all’eliminazione di questo concorrente. Andrebbe via praticamente perché ci sono suoi coinquilini, che sono decisamente molto più amati e seguiti.

A preparare le valigie dovrebbe essere Iago Garcia, ripescato proprio da pochissimo, stando al giudizio di un telespettatore del GF. Sul social X ha commentato che “a ‘sto punto spero che esca Iago, anche se mi dispiacerebbe tantissimo. Ma non possiamo perdere Luca, Amanda o Stefania. E Shaila e Lorenzo non usciranno. Io a questo punto voto Stefania e forse do qualche voto anche ad Amanda”.

raga a sto punto spero esca Iago anche se mi dispiacerebbe tantissimo ma non possiamo perdere Luca Amanda o Stefania e shaila e Lorenzo non usciranno. Io a questo punto voto Stefania e forse do anche qualche voto ad Amanda #zelena #heneners #helevier — Grande Fratello (@gossipittv) January 25, 2025

Tutto dipenderà dal televoto definitivo del pubblico del GF, ma per i fan di Iago l’allarme c’è e quindi dovranno impegnarsi al massimo per provare a farlo restare nel reality.