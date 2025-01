“”È entrato e ci ha fatto una m***”. Grande Fratello, concorrente furioso dopo la predica di Alfonso Signorini. Nel reality show di Canale 5, le tensioni non mancano mai. Spesso, discussioni apparentemente banali si trasformano in confronti accesi che lasciano il segno. È successo anche stanotte, durante una tranquilla chiacchierata in giardino. Intorno al dondolo c’erano Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Il protagonista dello sfogo, visibilmente amareggiato, ha fatto riferimento a una ramanzina ricevuta da parte del conduttore per colpa di un altro inquilino. “Non accetto di essere messo sotto accusa per certe cose. Se sono stato ripreso, la colpa non è mia”. La discussione si è protratta a lungo. Le immagini sono diventati virali sul web, dividendo il pubblico del programma.

Leggi anche: “Mi ha solo usata, basta chiudo qui”. Shaila, colpo al cuore e lacrime amare al Grande Fratello





“È entrato e ci ha fatto una m***”. Grande Fratello, il concorrente furioso dopo la predica di Alfonso Signorini

Alfonso D’Apice ed Helena Prestes ai ferri corti. Il concorrente ha spiegato perché l’avrebbe nominata, puntando il dito contro il suo comportamento: “Ti trovo poco educata col gruppo, passami il termine. So che i tuoi genitori ti hanno insegnato l’educazione, ma tu l’hai espressa poco”. Ha inoltre aggiunto: “Non mi hai dato modo di parlarti e questa cosa l’ho trovata una mancanza di rispetto“.

Helena, dal canto suo, non è rimasta in silenzio: “Pensi che io sia maleducata e che non faccia parte del gruppo. È una tua opinione e la rispetto, ma non posso fare altro”. La modella ha poi accusato il concorrente di essersi adeguato alle dinamiche degli altri inquilini, scegliendo di attaccarla per comodità: “Hai osservato la situazione di questa Casa e hai deciso di venirmi contro perché ti veniva comodo“.

Lo scambio è proseguito con toni sempre più accesi. Il concorrente, visibilmente esasperato, ha ribadito il suo punto di vista, tirando in ballo anche la critica ricevuta dal conduttore: “Se Alfonso è venuto qua e mi ha fatto una m***, la colpa è stata tua. Il tuo comportamento ha influenzato la mia convivenza qua dentro e quella di tutti”.

alfonso ha smontato e asfaltato helena che goduria#GrandeFratello pic.twitter.com/RK6mtI8BRl — 𝑨𝒏𝒈𝒆🍋 (@fi0ridiciliegi0) January 24, 2025

Non è mancata una stoccata finale: “Io mi reputo una persona molto per bene e non metto in dubbio che lo sia anche tu, ma non ti sai controllare. Mai”. L’episodio sottolinea ancora una volta come i rapporti nella Casa possano rapidamente deteriorarsi, alimentati da incomprensioni e tensioni accumulate nel tempo. Non è ancora chiaro come evolveranno le dinamiche, ma una cosa è certa: lo scontro ha lasciato il segno su entrambi.