Grande Fratello, in arrivo provvedimenti pesanti. Ha creato un vero e proprio putiferio la lite – violenta, è il caso di dirlo – tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes. Da giorni, anzi settimane, la modella brasiliana è protagonista di scontri più o meni duri con gli altri inquilini della Casa. Con Shaila Gatta recentemente sono volate parole grosse, ma pure Ilaria Galassi non c’è andata leggera con lei.

Tuttavia ancora non si era arrivati alle mani. E stavolta c’è mancato davvero poco. Helena e Jessica hanno discusso in cucina e ad un certo punto la cantante ha dato all’altra dell’imbecille. La modella ha replicato: “Se tu mi chiami imbecille un’altra volta vedrai cosa faccio…”. La Morlacchi non si è fatta pregare e ha ripetuto l’offesa. A quel punto la modella ha preso il bollitore e ha gettato l’acqua verso Jessica, poi le ha tirato addosso il bollitore stesso.

Leggi anche: “Ora la mandano via”. Grande Fratello, Jessica ed Helena: la scoperta che cambia tutto dopo la lite





Cosa si è scoperto dopo la lite tra Jessica e Helena

Helena Prestes stavolta è andata davvero oltre. Mentre la modella sembra si stia rendendo conto di aver esagerato e stia pensando di chiedere scusa a Jessica, fuori è il caos. C’è chi prende le sue difese, affermando che è stata portata al limite dal comportamento degli altri. E c’è chi ne chiede la squalifica. Mercoledì 8 gennaio ci sarà la nuova puntata e sicuramente il GF parlerà dell’accaduto.

Al momento, però, la produzione del GF non si è ancora espressa. A farlo è stata l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano che con una serie di story ha fatto sapere: “Grande Fratello si vocifera di una chiusura anticipata“. Poi ha rivelato che un personaggio famosissimo era pronto ad entrare, ma avrebbe rinunciato dopo gli ultimi avvenimenti.

Infine Deianira ha svelato che al Grande Fratello sono in arrivo provvedimenti e un “probabile televoto flash“. Che ci sia aria di eliminazione? Forse sia Jessica sia la stessa Helena pagheranno per questa clamorosa lite. Tra l’altro diverse coinquiline, come Stefania e Eva hanno preso le distanze da quanto avvenuto e il pubblico ora attende di conoscere cosa decideranno Alfonso Signorini e i suoi.

“Ma avete capito che le ha detto Ilaria?”. Grande Fratello, colpo di scena dopo la rissa tra Helena e Jessica