Al Grande Fratello c’è stato il vero caos venerdì sera. Mai si era vista una lite tanto accesa in questa edizione e, probabilmente, nemmeno nelle precedenti. Protagoniste dello show che, a detta di molti altri concorrenti, ha generato solo una bruttissima figura per tutta la casa, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. È successo tutto durante la cena del 3 gennaio.

Per fare un breve riassunto, la cantante e la modella hanno iniziato a punzecchiarsi a tavola, poi tra un insulto e un altro la situazione è degenerata quando Helena si è alzata e gettato per aria dell’acqua e anche un bollitore: “Sei una pu***“. “Vai brava! Smascherata, questa è quella che sei, questa è la verità, finalmente! Questa è la tua vera natura baby è inutile che scappi”, la replica di Jessica.

GF, Jessica choc: “L’ha fatto apposta per eliminare Helena”

E mentre Helena tornava verso il tavolo è stata immediatamente fermata da Javier Martinez: “No basta ferma“. E Jessica ha continuato a provocarla: “Vai fallo, continua, ma fallo a favore di telecamere. Fai vedere a tutti chi sei”. Alla fine la modella è stata richiamata dagli autori che l’hanno spedita in suite, lontana dal resto della casa.

La scenata è stata duramente criticata da diversi concorrenti, che si sono resi conto della gravità della cosa e ora, come se non bastasse, ecco spuntare nuovi retroscena. Una frase pronunciata da Jessica durante una conversazione ha sollevato accuse di manipolazione e deliberata provocazione.

JESSICA DICHIARA APERTAMENTE LA SUA LUCIDA INTENZIONE DI FARE ELIMINARE HELENA DAL GIOCO



I: Scusa amore però in questi casi non è meglio stare zitti?

J: “no, perché così vedono chi è e se Dio vuole la mandano via”



La frase pronunciata da Jessica è… pic.twitter.com/a9Zc2cmf1a — Fuxia SMM Talent Scout & Scouting Editoriale (@FuxiaSmm) January 3, 2025

“No, perché così vedono chi è e se Dio vuole la mandano via”, si sente dire dalla cantante nel video che trovate qui sopra e che dimostrerebbe la sua intenzione di esasperare Helena per portarla a una reazione che potrebbe condurre alla sua eliminazione. Sarà così, cioè una sua strategia, o ha detto quella frase solo in un momento di nervosismo e impulsività? Lunedì, è certo, Alfonso Signorini farà chiarezza sull’accaduto e su eventuali provvedimenti per l’una, per l’altra o per entrambe.