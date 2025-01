Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, come ormai noto, si è accesa una scioccante lite che ha visto protagoniste Jessica Morlacchi e Helena Prestes durante la cena, culminata con il lancio di un bollitore. Una scena che è già entrata nella storia del reality.

La discussione si è scatenata al termine di giornate molto pesanti per la fotomodella brasiliana. Va ricordato che, già dopo la puntata del 30 dicembre, c’era stato per lei un altro infuocatissimo scontro con Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, durante il quale le due concorrenti sarebbero quasi arrivate al contatto fisico.

Leggi anche: “Mamma, devo dirti una cosa”. Il primo gesto pubblico della figlia di Fabrizio Frizzi, Stella commuove gli italiani





“Voi non sapete cosa mi ha fatto davvero Helena”. Grande Fratello, Jessica choc: non l’aveva detto a nessuno

Intanto, la rissa sfiorata di ieri sera ha profondamente scosso la Casa. Helena è stata allontanata nella suite, dove è stata raggiunta da Javier Martinez per tranquillizzarla, mentre gli altri concorrenti sono rimasti in salone, visibilmente turbati. Tra questi c’era anche Luca Calvani. Parlando con il regista toscano, Jessica ha rivelato che tra lei ed Helena nei giorni scorsi ci sarebbe stato un altro brutto episodio, oltre a quello del lancio del bollitore da parte della brasiliana. Un fatto di cui finora nessuno era a conoscenza.

Luca ha affrontato apertamente Jessica, schierandosi dalla parte di Helena: “L’hai probabilmente esasperata, e te lo dico perché io mi ci rivedo. Una che ti chiama ‘imbecille’ tre volte di fila probabilmente ti esaspera”. A Innescare la scintilla era stata una incomprensione a tavola. Jessica, però, ha respinto le accuse di Calvani: “Io l’ho esasperata? Mi ha tolto il pane dalle mani. Io le ho già perdonato una spallata. Lo sapete che mi ha dato una spallata quattro giorni fa? Non l’ho detto a nessuno. Perché non l’ho detto? Perché speravo che lei cambiasse”.

Luca a quel punto ha ribattuto: “Il pane avanzava, quindi com’è possibile? Jessica, se senti che lei ti sta aggredendo, lo devi dire. Lei ha subito due mesi che noi neanche ci immaginiamo”.

Luca in difesa di Helena: “Ci credo che l’hai probabilmente esasperata perché io mi ci rivedo, una che ti chiama ‘imbecille’ tre volte di fila probabilmente ti esaspera… Lei proprio ha subito due mesi”



FINALMENTE QUALCUNO LO DICE#grandefratello #forzahelena #helevier #zelena pic.twitter.com/5FtX8iGYHC — sisonokevin (@si_sonokevin) January 3, 2025

A questo punto, al pubblico e ai concorrenti non resta che attendere la prossima puntata, che andrà in onda su Canale 5 eccezionalmente mercoledì 8 febbraio. Sarà allora che si conoscerà il destino di Helena, ma non solo: molti telespettatori sui social stanno invocando provvedimenti anche contro Jessica, ritenendo che sia stata lei a provocare la reazione furente della brasiliana, per quanto questa non sia giustificabile.