“Mamma devo dirti una cosa”. Stella Frizzi commuove sua madre, Carlotta Mantovan, e tutti gli italiani. Primo gesto pubblico per la figlia di Fabrizio Frizzi. La bambina ha toccato il cuore del pubblico e dei tantissimi che non hanno dimenticato il suo grande papà. Oggi Stella ha 11 anni e vive con la mamma in Francia. Per loro tutto è cambiato dopo quel terribile 26 marzo 2018, quando Fabrizio Frizzi morì a seguito di un ictus. All’epoca, Stella era solo una bambina molto piccola.

In occasione del compleanno di Carlotta, il 19 dicembre scorso, quando la giornalista ha compiuto 42 anni, Stella ha scritto per lei una lettera. La Mantovan, orgogliosa e toccata da questo gesto, ha condiviso il messaggio di sua figlia via social. Si tratta di parole, semplici ma intense, hanno toccato anche altri personaggi televisivi, colleghi del suo famoso papà. Tra questi Antonella Clerici e Carlo Conti.

“Mamma, devo dirti una cosa”. Il primo gesto pubblico della figlia di Fabrizio Frizzi

“Cara mamma, anche quest’anno è passato. Sei la mia vita e sei la mia mamma ormai da undici anni, tra poco dodici. Siamo cresciute insieme e siamo sempre unite, come lo saremo in eternità. Tu mi hai insegnato a vivere senza tristezza e insicurezza e ad apprezzare i miei difetti. Grazie per questo, perché mi hai fatto vedere con il tuo amore e il tuo sorriso i valori della vita. Con te mi sento Stella Frizzi, una persona coraggiosa e forte. Auguri e grazie per quello che fai per me. Ti amo. A mamma, da Stellina.”

Tanti i commenti del pubblico. E non solo. Antonella Clerici, che ha commentato: “Stella è davvero speciale. Ha una mamma fantastica… Senza tristezza ha scritto. Parole che hanno un immenso valore”. Carlo Conti ha aggiunto con affetto: “Stella sei meravigliosa come la tua mamma, firmato Babbocarlo!!!”.

Carlotta, negli ultimi tempi, sembra aver ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno, un uomo francese la cui identità rimane riservata. I due sono stati spesso avvistati insieme, anche in compagnia di Stella, dando l’impressione di essere una vera famiglia.

A distanza di anni dalla perdita di Fabrizio Frizzi, Carlotta ha parlato della sua esperienza di elaborazione del dolore: “Credo sia un lavoro quotidiano, non succede che un giorno volti pagina, piuttosto impari a convivere con il dolore”, ha raccontato al Corriere della Sera. La Mantovan ha poi aggiunto parole toccanti sulla figlia: “Stella è il motore della mia vita. Per forza bisogna cercare di andare avanti, facendole sentire il minore disagio e dolore. Con forza e positività”.