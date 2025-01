Decisione importante e storica nella vita di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha deciso di raccontare un aspetto importante, che coinvolge suo marito Nicola Carraro, nel corso della sua intervista al settimanale Gente. E ora si è fatta quindi ancora maggiore chiarezza sul senso del suo post di Capodanno, in cui si era appunto immortalata insieme al coniuge.

Per festeggiare il 2025 aveva scritto: “Noi. Il nostro Capodanno unico e inaspettato, ma l’importante è essere assieme. Buon anno amore mio, buon anno a tutti”. Mara Venier ha spiegato infatti che è stato necessario fare una scelta fondamentale, che permetterrà di tutelare maggiormente suo marito che purtroppo non è in ottime condizioni.

Mara Venier, decisione inevitabile per suo marito che non sta bene

Mara Venier ovviamente ama alla follia suo marito, quindi ha deciso di starle vicino in questa fase più difficile della sua vita. Come ha confessato a Gente, lo stato di salute dell’uomo non è dei migliori e quindi lei ha dovuto anche lasciare la capitale Roma. Una svolta inattesa, ma che si è resa utile per supportare il suo adorato Nicola.

Mara ha affermato: “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale. Credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino”.

Venier ha concluso dicendo che “la serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche mie. Lui è l’amore grande, quando ci si ama è fondamentale essere vicini”. Non sappiamo esattamente cosa abbia Nicola Carraro, ma ciò che è sicuro è che Mara e i suoi figli gli daranno tutto l’aiuto possibile per farlo stare bene.