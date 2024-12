Al Grande Fratello succede di tutto, anche quello che non dovrebbe succedere. Lo dice il regolamento e, a dirla tutta, dovrebbe essere la base del programma: essere reclusi e non sapere cosa accade fuori, nella vita reale. Ma, la storia del reality ce lo insegna, capita che qualcosa trapeli. Ed è successo anche in questa edizione. Ricordate?

Quando Tommaso Franchi è tornato nella casa dopo una ‘trasferta’ al Gran Hermano in Spagna aveva raccontato qualche episodio avvenuto fuori dalla porta rossa e stavolta il responsabile sarebbe Alfonso D’Apice, l’ex protagonista di Temptation Island che qualche settimana fa ha raggiunto la ex Federica Petagna nella casa.

GF, la notizia che i concorrenti non dovevano sapere

Tornando agli spoiler, tutto sarebbe partito da Jessica Morlacchi, che avrebbe raccontato alle Non è la Rai di aver saputo che Alfonso sarebbe a conoscenza degli ascolti bassissimi del reality: “Sapete che mi hanno detto? Che Alfonso ha detto a MariaVittoria, che prima di entrare qui ha letto un sacco di articoli che dicevano ‘Grande Fratello flop di ascolti’”.

“Sì questo l’ha detto lui. Ed è per questo che hanno messo loro di Temptation e la storia. E forse è anche per questo che ne hanno fatti entrare cinque nuovi di botto così, boom, tutti in una volta”. Ilaria Galassi si è mostrata piuttosto sorpresa dalla rivelazione: “Oddio ma davvero l’hai sentito?”.

So che quest'anno il grande fratello sui provvedimenti è squalifiche è latente, ma ad Alfonso che sta parlando con mavi in codice, ha raccontato della trasmissione ai ragazzi dobbiamo proprio far finta di nulla?

L anno scorso una persona fini al televoto diretto.#grandefratello — Cioccolatte (@Renata88113) December 5, 2024

In realtà anche Luca Calvani aveva sollevato la cosa. Lo aveva intuito qualcosa quando era stata cancellata dal palinsesto la seconda diretta settimanale: “Non è che ci possono dire i motivi delle scelte aziendali. Ragazzi non andate in confessionale a fare queste domande. Poi è normale che all’inizio diano uno slancio, poi uno deve vedere come va il programma. A questo punto significa che non stiamo andando così bene e ok, basta”. Ma ora che è uscita questa soffiata di Alfonso il pubblico si sta indignando e non poco, chiedendosi anche perché la produzione permetta queste informazioni esterne.