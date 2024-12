Dentro la casa del Grande Fratello gli animi si scaldano, il pubblico da casa chiede la squalifica per due concorrenti: “Fuori all’istante, tutti e due. Basta sopportare questi atteggiamenti”, si legge sui social. Così mentre filtra la voce di nuovi ingressi bomba nella casa, a cominciare da quello di Eva Grimaldi, atteso forse già questa settimana. Intanto ieri Shaila Gatta è stata protagonista dell’ennesimo scontro con Helena. A far scoppiare la scintilla, questa volta, è stata una confidenza fatta direttamente da Yulia Bruschi a Shaila, mentre si trovavano in cucina.

Secondo il racconto di Yulia, poco prima la modella brasiliana avrebbe osservato Shaila e Luca Giglioli mentre discutevano della rottura della ballerina con Lorenzo Spolverato. Apriti cielo. L’ex velina è andata su tutte le furie.





Grande Fratello, Lorenzo e Luca hanno bestemmiato?

“Ma che vuole? Che c* vuole? Dove sta, che la vado a prendere. Mi ha proprio rotto il c*”. Bruschi ha cercato di calmarla dicendo: “Amore, ferma”. Ma è stato inutile. “Oggi non mi deve toccare, tenetemela lontana che la mando a fanculo, sta cretina”, ha continuato Shaila, mentre andava dalla cucina verso il giardino. La lite con Spolverato ha molto cambiato Shaila.

Proprio Spolverato è uno dei 2 per i quali il pubblico chiede la squalifica. Mentre si trovava in stanza da letto a chiacchierare con Chiara, Perla Maria e Zeudi, infatti ha detto: “Qui entra uno, poi un altro, mi dicono che sbaglio e mi criticano, che pc’…oddio non è che se mi criticano cambio, resto sempre io. Succede, mi criticano, ma io resto comunque quello che sono”.

Secondo il pubblico avrebbe pronunciato una bestemmia. E lo stesso avrebbe fatto Luca Calvani che sarebbe stato chiamato in confessionale dopo aver pronunciato: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria”. Sui social è pioggia di commenti: “Di questi comportamenti ne abbiamo piene le scatole: fuori questa gente del GF”. E ancora: “Signorini perché non interviene? C’è gente che è stata squalificata per molto meno in passato”. Staremo a vedere cosa succederà.