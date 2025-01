La recente dinamica all’interno della casa del Grande Fratello ha visto emergere un’alleanza inaspettata tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, un duo che si sta unendo per fronteggiare le provocazioni e le critiche di Lorenzo Spolverato. Questa alleanza non solo ha catturato l’attenzione del pubblico, ma ha anche acceso un acceso dibattito tra i concorrenti riguardo alle strategie di gioco e alle relazioni interpersonali. Lorenzo, noto per il suo atteggiamento provocatorio e le sue critiche dirette, ha recentemente attaccato Javier, definendolo un “giocatore accanito” e accusandolo di non essere trasparente nelle sue intenzioni.

Durante una discussione accesa, Lorenzo ha affermato: “Javier sa di essere un giocatore accanito e non l’ha mai ammesso. Io lo sono, lo dico, sono sincero!”. Questa affermazione ha scatenato una reazione immediata da parte di Javier, che ha mantenuto la calma e ha risposto con un atteggiamento più riflessivo, cercando di non cadere nelle provocazioni di Lorenzo. La tensione è aumentata quando Zeudi ha deciso di schierarsi apertamente con Javier.





Zeudi Di Palma e Javier Martinez contro Lorenzo: “Il panico”

La sua scelta è stata motivata dalla volontà di creare una rete di supporto contro Lorenzo, che sembra aver preso di mira non solo Javier ma anche chiunque si avvicini a lui. Zeudi ha dichiarato: “Anche se non è successo niente di che, hanno parlato solo di noi oggi. Se dovessimo costruire qualcosa, succederebbe il panico qui. Ma come si comporta? Da quello che è successo tra noi, è scaturito il caos. Lui ha reagito così con Luca perché abbiamo parlato a letto. Ha paura perché sa che possiamo sovrastarlo, è spaventato da qualsiasi dinamica che potrebbe oscurare la sua”.

Zeudi: Va bene che sei cosi (Lorenzo) ma non intaccare la mia persona perchè ti mangio.

Javier: Lui cosa sta insinuando?

Z: La tiritera tra lui e Luca è scaturito dal fatto che abbiam parlato io e te ieri sera.#GrandeFratello pic.twitter.com/el8QPrBRSk — Violett926 (@violett926) January 23, 2025

Il clima nella casa è diventato pesante, con i concorrenti che si schierano sempre più nettamente da una parte o dall’altra. Da un lato ci sono coloro che sostengono Lorenzo, come Mariavittoria e Shaila, mentre dall’altro troviamo Javier, Zeudi e altri come Tommaso e Bernardo che si oppongono alle sue tattiche aggressive. La divisione tra i gruppi è diventata così marcata che Alfonso Signorini, il conduttore del programma, ha dovuto intervenire per chiedere ai concorrenti di esprimere chiaramente le loro posizioni.

Zeudi zeudi zeudi la storiella della vittima indifesa non funziona più ..sei in un gioco, accetta il giudizio



P.s Perché le cose si fanno in due come il bacio ad Alonso o gli atteggiamenti complici con Javier #grandefratello pic.twitter.com/37g5E88oKU — 🌹 G i u l i a 🌹 (@berta95italy) January 23, 2025

javier avvicinandosi a zeudi crede di fare il colpaccio, ennesimo triangolo con clip annesse ecc, invece da bravo morto diligente si sta scavando la propria fossa esprimendo tutta la sua bifobia interiorizzata. Settimana questa in cui i ratti si derattizzano da soli, che goduria. — rare 🇵🇸 (@d0gdaysareover1) January 23, 2025

Le interazioni tra Zeudi e Javier non si limitano solo a strategie di gioco; ci sono anche segnali di una crescente intesa personale. I due hanno condiviso momenti intimi e confidenziali, creando una connessione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa nel contesto competitivo del reality show. Tuttavia, questa vicinanza ha suscitato l’invidia di Lorenzo, che continua a lanciare frecciate nei loro confronti.

