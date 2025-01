Sarà un caso o forse no ma proprio nelle ore antecedenti alla nuova diretta del Grande Fratello stanno venendo fuori scomode verità e segreti di alcuni concorrenti. Tralasciando il ripescaggio bomba, il primo nella storia del reality, che ci sarà giovedì sera c’è qualcuno che rischia grosso. Luca Calvani, per esempio. Già nella scorsa puntata Alfonso Signorini gli aveva annunciato un provvedimento dopo il biglietto-date.

Poco prima infatti Pamela Petrarolo aveva trovato un bigliettino nell’armadio di Luca con scritto “No letto Jessica” che in puntata si è poi scoperto scritto da Enzo Paolo Turchi e dato di nascosto all’attore. Che ha poi confessato. In attesa di capire se e come verrà punito dal GF, mercoledì sera Luca ha litigato con Lorenzo e l’ha portato a fare una confessione che ha spiazzato tutto il pubblico.

GF, Luca incastrato da Mavi

Proprio mentre il modello lo punzecchiava sul bigliettino ricevuto da Enzo Paolo nel periodo di Natale, Luca ha sganciato la bomba sul cellulare: “E tu hai guardato l’engagment di Tommy quando eri in Spagna, perché non l’hai detto?”. Sulle prime Lorenzo ha troncato la conversazione, poi ha ammesso che fuori dalla casa ha usato Instagram: “Io l’ho detto solo a Tommaso, che evidentemente l’ha detto a Mariavittoria. Di lei non ci si può fidare perché l’ha detto a Luca”.

Mavi a quel punto ha cercato di spostare l’attenzione sulla presunta scorrettezza di Luca, che avrebbe messo in difficoltà molti di loro rendendo pubblica un’informazione fino ad allora rimasta segreta. E parlando con Lorenzo e Shaila un cucina ha criticato il comportamento di Luca e sganciato un’altra bomba.

gli shailenzo + mavi faranno saltare definitivamente in aria gli autori del grande fratello pic.twitter.com/QDsMWN5cXQ — 💥 (@maiunajoia_) January 23, 2025

“Ragazzi, sapeste tutte le cose che ha fatto. Il foglietto da fuori non era solo uno“, ha detto prima che la regia staccasse i microfoni e spostasse l’inquadratura su altre zone della casa. Quindi a Luca sarebbero arrivati diversi messaggi dall’esterno da quando è iniziata l’avventura al Grande Fratello? Il pubblico naturalmente si è scatenato: “Gli shailenzo e Mavi faranno saltare in aria gli autori”, “Dovrebbero andare via tutti”, “Sono bugiardi e mentono da quattro mesi”, si legge su X a poche ore dall’inizio di una nuova puntata. Puntata dove i fan vogliono sapere tutta la verità.