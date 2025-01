Tutti nel tugurio in attesa del verdetto di giovedì sera al Grande Fratello. Sono sei i concorrenti precedentemente eliminati che, scelti in una rosa di dieci, hanno avuto la possibilità di rimettersi in gioco e provare a ‘vincere’ una seconda occasione nella casa più spiata d’Italia. Del resto Alfonso Signorini aveva promesso un colpo di scena e così è stato.

Nella diretta di lunedì scorso infatti è stato aperto un televoto per chiedere al pubblico se volesse far tornare in casa al Grande Fratello alcuni ex gieffini. I telespettatori hanno voluto il ripescaggio (con più del 60% dei voti) ed hanno anche scelto i sei candidati da valutare poi con un secondo televoto.

Leggi anche: “Finisce male per i tre più forti”. Grande Fratello, li hanno sbugiardati e stavolta Signorini non può fare sconti





GF, ecco i 4 concorrenti ripescati

E così sono finiti in tugurio ci sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Ma come detto solo quattro di loro torneranno a essere dei veri concorrenti e a decidere ancora una volta sarà il pubblico di Canale 5.

Alla domanda “Chi rientra in gioco al Grande Fratello?” le risposte sembrano essere le stesse in tutti i sondaggi aperti su siti, forum e pagine social dedicate al programma condotto da Alfonso Signorini. Come ricostruisce il sito Biccy, infatti, Helena è in testa ovunque (42%). Non sembrano esserci dubbi dunque sul suo ‘come back’ nella casa.

La modella brasiliana è seguita a ruota da Jessica (23%) e Iago (20%) e a chiudere il quartetto che quindi giovedì sera sarà spedito di nuovo nella casa è Eva Grimaldi con il 9% dei voti. L’attrice, lo ricordiamo, è uscita lunedì scorso sempre per il televoto. Sempre secondo i sondaggi, dunque, tornerebbero a casa – o meglio in studio come ospiti – Federica Petagna e Michael Castorino, rispettivamente votati dal 4 e dal 2% dei telespettatori. Insomma, pochissimo per Federica, che stando ai rumor si era lamentata e non poco dell’uscita che a suo dire non meritava. E invece pare che il pubblico proprio non la voglia dentro anche se ovviamente bisognerà aspettare stasera per avere certezze.