È in arrivo un’altra puntata attesissima del Grande Fratello: giovedì 23 gennaio si scopriranno infatti i nomi dei quattro concorrenti precedentemente eliminati e ripescati per avere un’altra possibilità nel reality di Canale 5. Stando ai sondaggi, e non si fatica a crederci, rientreranno nella casa Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago e Eva Grimaldi. Niente da fare per i meno noti Federica Petagna e Michael Castorini, a quanto si dice in rete.

Ma non solo grandi ritorni, anche grandi provvedimenti in arrivo. Sì, al plurale. Lunedì scorso Alfonso Signorini ha messo alle strette Luca Calvani per il biglietto passato di nascosto da Enzo Paolo Turchi e trovato nel suo armadio da Pamela Petrarolo. “No letto Jessica”, c’era scritto. Alla fine l’attore ha ammesso tutto e il conduttore ha annunciato delle conseguenze.

GF, provvedimenti in arrivo nella nuova puntata

E con molta probabilità giovedì sera si scoprirà il provvedimento destinato a Luca Calvani per questa violazione di una regola d’oro del Grande Fratello: i contatti dall’esterno. Finirà in nomination d’ufficio come successo a Ilaria, Jessica ed Helena qualche settimana fa? In ogni caso potrebbe non essere l’unico.

Anche Lorenzo Spolverato avrebbe fatto il furbetto: ieri sera Luca è sbottato e rivelato che il modello avrebbe usato il cellulare durante la sua trasferta spagnola. Vero: alla fine Lorenzo ha ammesso di aver controllato il profilo Instagram di Tommaso Franchi e di aver anche riportato alcuni dati all’amico. Ecco, Tommaso.

Il telefono è stato usato sia da Lorenzo che da Tommaso quando sono andati in Spagna…Perció sono partiti come coppie fake, magari si sono affezionati con il tempo ma è un altro discorso! #grandefratello — Alfothebest❤️💪 (@Filippo230796) January 22, 2025

USCITE IL VIDEO DI MARIA VITTORIA QUANDO FECE CAPIRE AD AMANDA CHE TOMMASO IN SPAGNA AVEVA AVUTO IL CELLULARE



E ABBIAMO LE PROVE CHE TUTTI GLI ESPATRIATI IN SPAGNA HANNO USATO UN CELLULARE #heleners #helevier #zelena #javi7 #grandefratello — Cri (@Cristia44732265) January 22, 2025

A proposito di cellulare, in queste ore sui social moltissimi utenti stanno ricordando che al rientro dalla Spagna l’idraulico aveva riportato ai coinquilini alcune notizie e info sulle dinamiche della casa. Lo aveva confidato lui stesso ed era poi stato smascherato anche da Mariavittoria. Insomma, salgono a tre i provvedimenti pesanti che Alfonso Signorini potrebbe affibbiare nella nuova diretta.