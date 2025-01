Nell’episodio del Grande Fratello del 30 dicembre 2024, il pubblico ha assistito all’uscita di Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, eliminati attraverso il televoto. Il duo madre-figlia non ha quindi potuto proseguire la loro avventura nel reality show di Canale 5. Il ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato affatto facile per entrambe, soprattutto per Perla Maria, che ha rivelato sui social di aver iniziato a soffrire di insonnia dopo la sua eliminazione dal programma.

All’interno della Casa, le giornate si snodano in un ritmo molto più lento, con i concorrenti che spesso si ritrovano a fare le ore piccole, addormentandosi nel cuore della notte e svegliandosi solo intorno a mezzogiorno. È stato proprio seguendo questo stile di vita che anche Perla Maria ha iniziato a sperimentare problemi di sonno una volta uscita dal programma.

Grande Fratello, Maria Monsè e la figlia Perla Maria svelano il retroscena dei bagagli

“Io non riesco più a dormire prima delle 4. Perché noi lì facevamo sempre minimo le 4, poi si facevano le 5, le 6… Niente. Io ormai se vado a dormire all’una non ho sonno. Ora sono le due e il sonno è ancora uguale a zero.[…] Ormai non prendo sonno prima delle 4, sono le due, non ci posso pensare! Ora mi andrò a fare una camomilla… Questo è un video di sfogo, sto qui, non so che fare… Un bacio e buonanotte”, aveva detto Perla Maria.

Le due sono state chiamate da Alfonso Signorini per il famoso e tanto criticato ripescaggio, ma il pubblico ha deciso di premiare Jessica, Helena, Michael, Eva e Iago. Perla Maria e Maria sono quindi rientrate a casa riportando i loro bagagli e in un video pubblicato su TikTok hanno spiegato perché i concorrenti del Grande Fratello portano così tante valigie all’interno della casa.

Maria e la figlia Perla Maria hanno spiegato che il Grande Fratello fa inizialmente preparare agli inquilini un trolley da portare in albergo, dove tutti i concorrenti trascorrono le ultime ore prima di entrare all’interno della casa. Ma non è finita qui, nel raccontare, le due hanno svelato un curioso retroscena, perché i concorrenti possono portare altre due valigie: una da lasciare a casa, mentre l’altra da portare in magazzino. In questa valigia, durante i giorni di permanenza del concorrente in casa, gli autori lasciano oggetti che possono servire ai gieffini come medicinali, lenti a contatto, prodotti specifici per la bellezza o abiti.