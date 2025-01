Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 5, edizione molto amata dal pubblico di Canale 5. Un’edizione segnata da molti eventi, in particolare l’arrivo dell’epidemia da Covid e l’improvvisa morte del fratello delle concorrente Dayane Mello. La showgirl si è classificata terza alle spalle di Pierpaolo Pretelli e il vincitore, e suo grande amico, Tommaso Zorzi.

Stefania e Tommaso erano una delle ‘coppie’ più amate di quella edizione e non è raro trovare sui social commenti di persone che ricordano con molto piacere i momenti del GF Vip 5. “Pagherei oro per rivedere il gf vip 5”, “Ma come ho fatto a guardare queste edizioni dopo aver visto quella numero cinque?”, si chiede ironicamente un’altra utente.

In queste ore Stefania Orlando ha dichiarato che si viveva meglio all’interno della casa del GF Vip 5 rispetto al Grande Fratello in corso, e queste parole riflettono il sentimento di molti fan. Secondo lei, in quell’edizione c’era più entusiasmo e forse anche più educazione. “C’era molta più… non vorrei dire educazione, ma forse c’era anche più entusiasmo”, ha detto la showgirl rivolgendosi a Luca e Giglio.

I ricordi di quell’anno continuano a suscitare nostalgia e infatti sotto al video si leggono molti commenti che ricordano quella edizione: “Ha ragione. Poi lei che ha vissuto a stretto contatto con un ragazzo educatissimo , ci credo che nota la differenza”, “Si sono d’accordo quel GF era di un altro livello, c’era più rispetto, più educazione e anche più entusiasmo in tutto”, “Verissimo, c’era molto rispetto anche tra loro concorrenti, non per niente viene ricordata come la miglior edizione”, si legge tra i commenti del video.

Stefy dicendo che nel gfvip5 c'era molto più entusiasmo ed educazione…

In poche parole sta dicendo che in questo GF c'è una massa di rammolliti poco educati 🔥🔥🔥

Dice solo verità 🐍#grandefratello #orlandera pic.twitter.com/6RKMwzN60g — Maria Antonietta 🌟 (@nevermai_) January 7, 2025

E ancora chi ricorda l‘edizione numero 5, caratterizzata da un forte legame tra i concorrenti, nonostante le liti e i malumori che ovviamente c’erano. “Ammettiamo che anche tra loro se ne sono dette e fatte ma c’era più empatia e sapevano divertirsi insieme… solo l’ultimo mese si vedeva che erano bolliti…”, scrive infatti un altro utente di X.