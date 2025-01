Grande Fratello, cosa è successo a Maria Monsè e alla figlia Perla. Nel reality show di Canale 5 non si fa che parlare dei provvedimenti che saranno presi mercoledì 8 gennaio. C’è chi prevede squalifiche, televoto flash o qualcosa comunque di pesante. Tutto dovrebbe essere legato alle recenti litigate che hanno coinvolto in primo piano Helena Prestes, ma anche Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi.

“Il televoto attualmente in corso è annullato – è stato annunciato con una nota ufficiale – in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati”. Mentre nella Casa, dunque, c’è il caos, fuori c’è chi fa parlare dopo essersene uscite dai giochi…

Che fine hanno fatto Maria Monsé e la figlia Perla

Stiamo parlando di Maria Monsé e della figlia Perla. Per la prima si è trattato di un ritorno nella Casa, dove era già stata nel 2018 e nel 2021. Stavolta ad accompagnarla c’è stata la figlia che ha già vissuto con lei alcune esperienze tv. In questo caso la partecipazione è stata piuttosto breve, neppure un mese. Poi è arrivata l’eliminazione per entrambe che partecipavano come unico concorrente.

E adesso? Beh, sembra che Maria e la figlia abbiano qualche difficoltà. A rivelarlo è stata Perla Maria che sui social ha fatto sapere: “Io non riesco più a dormire prima delle 4. Perché noi lì facevamo sempre minimo le 4, poi si facevano le 5, le 6… Niente”. Poi ha aggiunto: “Io ormai se vado a dormire all’una non ho sonno. Ora sono le due e il sonno è ancora uguale a zero. Solo che io dico: ‘Perla vai a dormire presto, perché così domani ti svegli non proprio all’ora di pranzo’. Ma non riesco, non ci riesco. Ormai non prendo sonno prima delle 4, sono le due, non ci posso pensare! Ora mi andrò a fare una camomilla… Questo è un video di sfogo, sto qui, non so che fare… Un bacio e buonanotte”.

Alla figlia la ragazza si è addormentata alle 5 del mattino. E per fortuna che suo papà e marito di Maria Monsé, l’imprenditore Salvatore Paravia, si dà un gran da fare per sostenere entrambe le donne. È lui, infatti, ad accudirle e cucinare per loro. Il suo apporto è fondamentale, soprattutto adesso che loro due sono così ‘scombussolate’ dopo l’esperienza al GF…

