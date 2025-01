Nelle ultime ore il Grande Fratello ha comunicato la sospensione del televoto che riguardava i concorrenti Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. La decisione, attesa da molti, è stata motivata dall’annuncio di prossimi provvedimenti disciplinari che verranno svelati nella puntata di mercoledì 8 gennaio 2025, come riportato nella nota ufficiale.

Il prossimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini arriva dopo la pausa di lunedì 6 gennaio, quando è stata trasmessa la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan, vinta dai rossoneri con un punteggio di 3-2. Nel comunicato si legge: “il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati”.

Grande Fratello, provvedimento per tre concorrenti

Il provvedimento sarà addirittura più di uno: secondo quanto riporta Tv Blog, infatti, saranno tre le concorrenti destinatarie del provvedimento disciplinare del Grande Fratello. “A seguito delle liti dei giorni scorsi nella casa del Grande fratello, sono in arrivo provvedimenti per tre persone coinvolte: Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi“, si legge. Sotto accusa tre episodi in particolare.

Tra le ipotesi ci sarebbe il televoto eliminatorio con le tre concorrenti. L’esito del televoto potrebbe essere comunicato durante la puntata del 13 gennaio 2025, ma non si escludono altre forme di punizione o provvedimenti più drastici come la squalifica diretta (cosa avvenuta durante le scorse edizioni del Grande Fratello). Ilaria Galassi sarebbe destinataria del provvedimento a seguito della lite con Helena a seguito del quale Chiara Cainelli ha svelato: “Le ha messo proprio le mani addosso”.

Questa e Jessica che offende con offese anche razziste Helena e stata portata all'esperazione bullizzata esclusa per 3mesi dal branco senza che nessun intervenisse come stasera spero che esca e che partino le denunciare partendo da Signorini #Heleners #helevier #GrandeFratello pic.twitter.com/6HsegXEHqr — 𝒜𝓁𝓎 🦋 (@alyalybaby) January 3, 2025

Poi la lite violenta tra Helena e Jessica avvenuta a tavola, quando la modella stava facendo il giro della tavola per dare il pane e Jessica si è messa in mezzo per prenderlo prima che arrivasse a lei. La lite è degenerata. Jessica, visibilmente irritata, ha iniziato ad appellare Helena “imbecille” ripetutamente, nonostante le richieste di moderare i toni. La modella ha preso il bollitore, ha tentato di versare acqua fredda addosso a Jessica ed è stata fermata Javier Martinez e Maxime Mbanda. Poi ha lanciato il bollitore insultando pesantemente Jessica ripetendo più volte ”putt***”. Per questo motivo le tre concorrenti dovrebbero essere le destinatarie del provvedimento.