Clima sempre più rovente al Grande Fratello. Dopo il caos dei giorni scorsi con prima il litigio tra Helena e Ilaria e poi la furibonda lite tra la stessa modella brasiliana e Jessica, con tanto di bollitore lanciato dalla Prestes, adesso un’altra squalifica potrebbe riguardare una concorrente. C’è un video che dsta diventando virale e che ha fatto imbestialire i telespettatori.

Dunque, fuori dal Grande Fratello è stata richiesta la squalifica della concorrente. Il provvedimento disciplinare più duro per molti è l’unica opzione possibile, visto che avrebbe commesso un’irregolarità importante. Stava parlando con altri compagni di avventura, quando ha proferito delle frasi che non avrebbe potuto dire.

Grande Fratello, altra concorrente rischia la squalifica: cosa ha fatto

In attesa di capire se Helena, Jessica o Ilaria subiranno pesanti conseguenze, c’è un’altra concorrente che rischierebbe grosso. Avrebbe riferito delle notizie a Lorenzo che dovevano restare segrete. Ma non ha fatto nulla per frenarsi e ora gli utenti sul social network X stanno protestando vivacemente. C’è chi ha scritto: “Da squalifica”, “Da sbattere fuori“, “Le regole devono valere per tutti”.

Chiesta dunque la squalifica di Chiara Cainelli, accusata di aver riportato informazioni dall’esterno, comunicate in particolare a Lorenzo. Dal filmato si è sentito dire dalla gieffina: “Sono arrivata che loro erano qua (fa intendere popolarità nel pubblico n.d.r.)”. Il riferimento era a Helena e Javier, infatti ha fatto capire che sono particolarmente amati dai telespettatori.

Chiara e da squalifica a dato informazioni da fuori #grandefratello pic.twitter.com/HoVSYPPJrm — fan di filo (@ormailuis) January 7, 2025

Altri internauti hanno continuato ad attaccare Chiara: “Questa ha riportato troppe cose da fuori”, “Questa falsa è già la seconda volta che riporta le notizie da fuori”.