Sono giorni che non si parla d’altro che di provvedimenti e squalifiche in arrivo al Grande Fratello e ora che la puntata si avvicina ancora di più. Alfonso Signorini si collegherà con la casa eccezionalmente di mercoledì questa settimana, l’appuntamento è quindi l’8 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Una piccola anticipazione è già arrivata: televoto annullato per provvedimento.

Il televoto che vedeva Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini al ballottaggio è stato annullato a 48 ore dalla puntata. I profili social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato la chiusura del televoto per via di un provvedimento disciplinare, che evidentemente coinvolgerà uno dei gieffini che erano stati nominati e molti sono convinti che si tratta della modella brasiliana.

GF, cosa succede a Jessica nella puntata di mercoledì

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 8 gennaio sapremo con certezza se Helena verrà estromessa o meno dal reality show dopo la violenta lite con Jessica Morlacchi avvenuta venerdì scorso durante la cena. Nel frattempo, Grazia Sambruna ha rivelato che gli autori sarebbero orientati per la squalifica anche se le cose potrebbero cambiare velocemente da dietro le quinte.

Ma destinataria di un provvedimento, che sia squalifica in diretta e senza appello o no, non potrebbe essere solo Helena Prestes. Secondo Gabriele Parpiglia ci sarà sì l’espulsione diretta per la modella brasiliana ma anche una punizione per Jessica Morlacchi.

Secondo il giornalista, infatti, mercoledì sera la ex cantante dei Gazosa andrà al televoto flash e dunque sarà il pubblico a stabilire se potrà restare o meno nella casa. Non solo Helena e Jessica. Al vaglio degli autori c’è anche la posizione di Ilaria Galassi, protagonista di un scontro piuttosto acceso sempre con Helena Prestes nei giorni scorsi. Si era anche parlato di “mani addosso” in quell’occasione.