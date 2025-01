Non sono giorni facili per gli abitanti della casa che ora, come il pubblico, aspettano la nuova puntata del Grande Fratello per capire cosa succederà. Il caos vero è scoppiato venerdì scorso, con la violenta lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, a seguito della quale la modella le ha lanciato addosso un bollitore pieno d’acqua e dopo l’annullamento del televoto sono in molti a credere che Helena sarà squalificata.

Anche lei, chiamata subito dagli autori dopo il fattaccio, probabilmente si aspetta un provvedimento forte e nel frattempo si è allontanata da gran parte del gruppo, concedendosi la compagnia dei soli inquilini di cui si fida ciecamente. Ma a pochissimo dalla diretta che potrebbe rivelarsi cruciale per la sua permanenza al reality ha preso anche una decisione drastica.

Leggi anche: “Cosa le succede adesso”. Grande Fratello, Helena nei guai: la scoperta dopo il comunicato pesantissimo





GF, la decisione di Helena a poco dalla diretta

Dopo il flirt con Lorenzo Spolverato, Helena aveva iniziato una storia sentimentale all’interno del reality con Zeudi De Palma ma nelle ultime ore ha scelto di troncare. Le due si erano già allontanate, sollevando la curiosità del resto degli inquilini della Casa, dopo il duro confronto con Jessica. Quindi la 23enne napoletana ha cercato di parlare con la brasiliana.

“Ci sono tante persone che mi domandano perché io te non siamo più vicine come prima, perché il nostro rapporto stia evolvendo in un altro modo adesso. Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù”, ha esordito Zeudi, che ha anche accusato Helena di essere un po’ egoista.

A Zeudi falando que estavse distanciando da cama delas e não porque não gosta da Helena mas porque ela gosta demais na Helena, meu Deus #zelena pic.twitter.com/DppC40NrPU — Juh (@lylasbitch) January 6, 2025

Ma anche dopo averle assicurato che tra lei e Alfonso D’Apice non c’è niente, nonostante il bacio che si sono scambiati qualche settimana fa, Helena non ha voluto sentire altro e ha chiuso: “Io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, voglio ridere e scherzare con te da amiche e approfittare dei momenti qui dentro. Tu non sei sincera con te stessa, sei una ragazzina prepotente. Tu devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me”.